Визуальные доказательства больше подтверждают версию Украины, – ISW о трагедии в Оленовке

В американском Институте изучения войны заявили, что видели кадры повреждения колонии в Оленовке. Там считают, что они отличаются от тех, которые может нанести HIMARS.

Соответствующую информацию в Институте изучения войны сообщили в ночь на 30 июля. Перед этим в ООН заявили, что шокированы преступлениями россиян против пленных украинцев.

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ISW прокомментировал трагедию в Оленовке

Эксперты были достаточно осторожны в своей аналитике. Они отмечают, что предоставят более полный анализ, когда получат больше деталей. Впрочем, кратко указали, что по визуальным признакам сейчас версия, предоставляемая украинскими властями правдоподобнее той, которую дает россия.

Украина и россия обвиняют в атаке друг друга, но имеющиеся визуальные доказательства, похоже, больше подтверждают украинскую версию, чем российскую. Однако в настоящее время ISW не может независимо оценить характер нападения или сторону, ответственную за него,

– прокомментировали в Институте изучения войны.

Также в ISW сообщили, что видели видео с места трагедии, опубликованном российскими пропагандистами:

на кадрах заметны повреждения от пожара, возникшего в помещении бывшей колонии № 120 в Оленовке;

объяснили, что это не такие повреждения, которые могли быть от атаки системой HIMARS.

Более того, кремлевские пропагандисты также обнародовали кадры осколков из ракеты из системы HIMARS. Однако доказательств, что обломки нашли именно в этом поселке – не предоставили.

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