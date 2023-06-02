Навсегда останется 55: на войне погиб командир танка из Харьковской области

В Харьковской области в Первомайском простились с защитником Вячеславом Сахновским. Он был командиром танка.

Защитник погиб в боях на фронте Донецкой области. Его не стало 24 мая. Вячеславу навсегда останется 55 лет.

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Что известно о погибшем воине

Мэр Первомайского Николай Бакшеев рассказал, что Вячеслав Сахновский с начала полномасштабного вторжения приехал в Первомайский как переселенец. Летом 2022 года он встал на защиту страны в ряды ВСУ.

Вячеслав был командиром танка танкового взвода танковой роты батальона обеспечения учебного процесса Военного института танковых войск НТУ "ХПИ".

Последний бой военного произошел вблизи Константиновки. Там 24 мая мужчина погиб во время выполнения боевой задачи – получил несовместимое с жизнью ранение.

У Вячеслава остались жена, 86-летняя мать и сын-военный, ранее раненный под Херсоном.

В Первомайском простились с Вячеславом Сахновским / фото Николая Бакшеева

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