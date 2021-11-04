Вячеслав Штучный снова стал руководителем Аппарата Верховной Рады

Парламентарии вновь назначили Вячеслава Штучного руководителем Аппарата Верховной Рады. Соответствующее решение поддержали 315 парламентариев во время заседания 4 ноября.

Интересно, что Штучный и раньше занимал эту должность. Однако в 2020 году он подал в отставку якобы из-за того, что планировал перейти на другую должность госслужбы.

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В сентябре 2019 года его уже назначали руководителем Аппарата ВРУ. Эту должность он занимал до июля 2020 года и "прославился" тем, что его называли "смотрящим" от Офиса Президента за слишком самостоятельным экс-спикером Дмитрием Разумковым.

До этого он был первым заместителем начальника Управления государственной охраны. С 20 июля 2020 года он во второй раз занял эту должность.

Что известно об Аппарате Верховной Рады

Это – внутренний вспомогательный орган парламента, состоящий из должностных, служебных лиц и технического персонала.

Он осуществляет функции организационного, правового, информационного, социального, аналитического, материально-технического и иного обеспечения деятельности парламента, его структурных подразделений и депутатов.

Сотрудники Аппарата сами никаких решений от имени парламента не принимают, а лишь обеспечивают разработку проектов таких решений, их подготовку и исполнение.

Штучный является кандидатом юридических наук, директором Института Управления государственной охраны Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Заметим, что пленарное заседание ноября было достаточно эффективным. Во время него нардепы проголосовали за назначение ряда министров, в частности: