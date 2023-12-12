Воевал вместе с сыном: на войне против России погиб доброволец из Волыни

Во время обороны украинской земли от захватчика погиб военнослужащий ВСУ Вячеслав Тимченко. Он вступил в армию добровольно, так же как и его сын.

Соответствующую информацию сообщил городской голова Ковеля – города в Волынской области. О месте прощания с Героем сообщат позже.

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Гибель защитника

На фронте погиб житель Ковеля Тимченко Вячеслав Александрович. На момент смерти мужчине было 49 лет. Погиб он несколько дней назад – 10 декабря Как сообщил мэр родного города воина, защитник в армии служил стрелком-зенитчиком.

Ранее он воевал в зоне АТО – имел опыт службы по контракту. Впоследствии уволился. В первые дни полномасштабного вторжения Вячеслав снова встал на защиту страны как доброволец. Его сын также служит в Вооруженных Силах Украины.

Как только станет известно, когда миссия "На щите" привезет на Волынь тело нашего воина, сообщу, когда и где будет происходить прощание,

– отметил Игорь Чайка.

Вячеслав Тимченко погиб, защищая Украину от захватчиков / Игорь Чайка

Мэр Ковеля выразил искренние соболезнования маме Героя Марии Петровне, брату, сыновьям, внуку, всей семье и близким.

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