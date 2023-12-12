Відповідну інформацію повідомив міський голова Ковеля – міста у Волинській області. Про місце прощання з Героєм повідомлять пізніше.

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Загибель захисника

На фронті загинув житель Ковеля Тимченко В'ячеслав Олександрович. На момент смерті чоловіку було 49 років. Загинув він декілька днів тому – 10 грудня Як повідомив мер рідного міста воїна, захисник у війську служив стрільцем-зенітником.

Раніше він воював у зоні АТО – мав досвід служби за контрактом. Згодом звільнився. У перші дні повномасштабного вторгнення В'ячеслав знову став на захист країни як доброволець. Його син також наразі служить у Збройних Силах України.

Як тільки стане відомо, коли місія "На щиті" привезе на Волинь тіло нашого воїна, повідомлю, коли та де відбуватиметься прощання,

– зазначив Ігор Чайка.

В'ячеслав Тимченко загинув, боронячи Україну від загарбників / Ігор Чайка

Мер Ковеля висловив щирі співчуття мамі Героя Марії Петрівні, братові, синам, онукові, усій родині та близьким.

Втрати України у війні