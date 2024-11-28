Два года считался пропавшим без вести: на Донбассе погиб защитник с Полтавщины Вячеслав Трейман

Украина продолжает терять лучших. 25 ноября подтвердилась гибель защитника Украины с Полтавщины Вячеслава Треймана.

Он считался два года пропавшим без вести. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Лохвицкий городской совет.

Смотрите также На лечении во Франции умер грузинский боец, раненый в Бахмуте

Вячеслав Трейман защищал Украину еще в 2015 году

Родился защитник 23 декабря 1986 года в городе Ромны. Вячеслав был электросварщиком – работал в Ромнах и Киеве. После женитьбы проживал на Полтавщине. Впоследствии в семье родилась дочь.

В 2015 году он был призван в АТО и проходил службу в Славянске Донецкой области.

А с первых дней полномасштабного вторжения воин снова вернулся к защите родной земли.

3 сентября 2022 года во время выполнения боевого задания по защите территориальной целостности нашего государства на Донецком направлении наш Герой погиб.... 8 апреля 2024 года во время обмена военнопленными тело Вячеслава Треймана было доставлено в Фастовский морг, где с помощью ДНК экспертизы была установлена его личность,

– написали в Лохвицком городском совете.

24 Канал выражает соболезнования родным погибшего защитника Украины Вячеслава Треймана. Вечная память воину!