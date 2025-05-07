Идет борьба, – республиканец сказал, почему Вэнс заговорил о слишком больших требованиях России

Джей Ди Вэнс и Марко Рубио соревнуются за благосклонность Дональда Трампа. Они копируют его риторику относительно войны в Украине и демонстрируют ему публичную лояльность. Вэнс, который ранее критиковал Трампа, теперь открыто его поддерживает.

В то же время Рубио вынужден подстраиваться под позицию Трампа, несмотря на собственные убеждения. Общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус сказал 24 Каналу, что Вэнс и Рубио стремятся стать преемником Трампа в Республиканской партии.

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Как Вэнс и Рубио пытаются продемонстрировать свою лояльность Трампу

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия выдвигает "слишком много" требований для прекращения войны в Украине. По словам Бориса Пинкуса, это заявление прозвучало сразу после того, как президент США Дональд Трамп сказал, что Владимир Путин хочет "слишком много" – фактически, всю Украину.

В администрации Трампа уже сейчас чувствуется конкуренция за лидерство после его ухода. Он заявил, что не планирует баллотироваться на следующий президентский срок. Это сразу вызвало интерес журналистов: кого он рассматривает как возможного преемника от Республиканской партии.

Трамп намекнул на 2 ключевые фигуры – государственного секретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса. Между ними уже развернулась борьба за его благосклонность. Оба пытаются доказать свою лояльность, чтобы получить поддержку.

Вэнс, по словам Пинкуса, – политик-хамелеон. Когда-то он называл Трампа фашистом, но сейчас демонстрирует полную поддержку и не жалеет слов восхищения в его адрес. Почти в каждом выступлении он вспоминает Трампа, благодарит его и подчеркивает свою преданность.

Марко Рубио, в свою очередь, также понял: пока Трамп остается влиятельным, нужно говорить в его тональности. Ярким примером стало его недавнее заявление, что "война в Украине – это не война Соединенных Штатов".

По словам Пинкуса, подобная риторика – вынужденная. На самом деле, в душе Рубио имеет совсем другую позицию. Выступая на публичных мероприятиях, он не раз высказывался в поддержку Украины.

Но в команде Трампа он вынужден приспосабливаться, иногда повторяя его заявления – даже те, что кажутся абсурдными. И все это – чтобы сохранить доверие Трампа и приблизиться к его потенциальному одобрению как кандидата от Республиканской партии.

Вот такая между ними идет борьба. Мы уже это чувствуем,

– подытожил Борис Пинкус.

Ранее в Reuters обнародовали текст "окончательного мирного предложения США", которое американский спецпредставитель Стив Уиткофф якобы представил европейским чиновникам.