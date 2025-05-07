Водночас Рубіо змушений підлаштовуватись під позицію Трампа, попри власні переконання. Громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус сказав 24 Каналу, що Венс і Рубіо прагнуть стати наступником Трампа у Республіканській партії.

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Як Венс і Рубіо намагаються продемонструвати свою лояльність Трампу

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Росія висуває "занадто багато" вимог для припинення війни в Україні. За словами Бориса Пінкуса, ця заява пролунала одразу після того, як президент США Дональд Трамп сказав, що Владімір Путін хоче "занадто багато" – фактично, всю Україну.

У адміністрації Трампа вже зараз відчувається конкуренція за лідерство після його відходу. Він заявив, що не планує балотуватися на наступний президентський термін. Це одразу викликало інтерес журналістів: кого він розглядає як можливого наступника від Республіканської партії.

Трамп натякнув на 2 ключові фігури – державного секретаря Марко Рубіо та віцепрезидента Джей Ді Венса. Між ними уже розгорнулася боротьба за його прихильність. Обидва намагаються довести свою лояльність, аби отримати підтримку.

Венс, за словами Пінкуса, – політик-хамелеон. Колись він називав Трампа фашистом, але нині демонструє повну підтримку та не шкодує слів захоплення на його адресу. Майже в кожному виступі він згадує Трампа, дякує йому та підкреслює свою відданість.

Марко Рубіо, своєю чергою, також зрозумів: поки Трамп залишається впливовим, потрібно говорити в його тональності. Яскравим прикладом стала його недавня заява, що "війна в Україні – це не війна Сполучених Штатів".

За словами Пінкуса, подібна риторика – вимушена. Насправді, у душі Рубіо має зовсім іншу позицію. Виступаючи на публічних заходах, він не раз висловлювався на підтримку України.

Але в команді Трампа він змушений пристосовуватись, іноді повторюючи його заяви – навіть ті, що здаються абсурдними. І все це – щоб зберегти довіру Трампа й наблизитися до його потенційного схвалення як кандидата від Республіканської партії.

Ось така між ними йде боротьба. Ми вже це відчуваємо,

– підсумував Борис Пінкус.

Раніше в Reuters оприлюднили текст "остаточної мирної пропозиції США", яку американський спецпредставник Стів Віткофф нібито представив європейським чиновникам.