Вклинились между БТГр россиян: в МВД рассказали об успехах украинских войск в направлении Каховки

2 июня 2022 , 16:38
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Источник:

телеграм-канал "Политика Андрусива"

ВСУ демонстрируют успехи на Юге Украины. Так, в Николаевской области нашим защитникам удалось вклиниться между батальонными тактическими группами оккупантов. Выходов у захватчиков после этого – немного.

Об этом написал советник главы МВД Виктор Андрусов в соцсетях. Он отметил, что речь идет о направлении Каховки.

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У оккупантов есть только один выход – отступать

Местами ВСУ настолько вклинились между батальонными группами оккупанта, что у них не остается вариантов, как отступать. Враг также понес серьезные потери в артиллерии и бронетехнике,
– сообщил Андрусов.

Однако советник министра внутренних дел отметил, что не стоит радоваться преждевременно. Контрнаступление – только на начальном уровне и враг готовит серьезный ответ нашим защитникам.

"Держим кулаки и верим в ВСУ", – добавил Андрусов.

Оккупанты взорвали мост в Давидовом Броде

Ранее о том, что россияне боятся контрнаступательных действий ВСУ, сообщал и глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Он отмечал, что захватчики взорвали мост в Броде Давида, чтобы помешать атаке украинцев.

Эту информацию 2 июня подтвердил и заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. Он отметил, что говорится о подрыве мостов через Ингулец. Более того, враг не только подрывает мосты, но и минирует берега реки.

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Автор: Ірина Пундор