Стали известны имена еще двух погибших в результате удара России по Кривому Рогу
- Российские войска нанесли удар по Кривому Рогу 4 апреля, погибли Влад Стихиляс и Дарья Онина.
- Влад Стихиляс работал тренером в тренажерном зале "Аллигатор", Дарья Онина должна была бы праздновать свое 23-летие через три недели.
Российские войска нанесли смертельный удар баллистикой по Кривому Рогу днем 4 апреля. В результате вражеского удара погибли Влад Стихиляс и Дарья Онина.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Telegram-канал "НА ВРЕМЕНИ: Кривой Рог".
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Что известно о погибших в Кривом Роге
Стало известно, что в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу 4 апреля погибли Влад Стихиляс и Дарья Онина.
Известно, что мужчина работал персональным тренером в тренажерном зале "Аллигатор" на улице Алексея Резниченко. Также он увлекался рисованием.
Влад Стихиляс / Фото "НА ВРЕМЕНИ: Кривой Рог"
Дарья Онина, которая должна была бы отпраздновать свое 23-летие через три недели, тоже стала жертвой этой ракетной атаки.
Дарья Онина / Фото "НА ВРЕМЕНИ: Кривой Рог"
Напомним, что в результате российского удара по Кривому Рогу погибло 18 человек, среди которых 9 детей. Также сообщается, что 61 человек получил ранения, при этом самому младшему пострадавшему всего 3 месяца.