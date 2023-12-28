"Осколок не будут вынимать": Влада Либерова рассказала о самочувствии после ранения на фронте

Накануне стало известно, что украинская фотограф Влада Либерова получила ранения на фронте. Вскоре она рассказала, в каком состоянии.

В настоящее время Влада Либерова приехала в Киев. В столице она продолжит лечиться после травм, которых испытала на фронте. Детальнее о ситуации рассказал как ее муж Константин Либеров, так и сама Влада.

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Константин Либеров расставил все точки над "і"

Прежде всего он отметил, что Влада Либерова получила ранения в пикапе с военными. Своими словами он опроверг информацию, которую медиа распространяли раньше. Тогда говорилось о том, что фотографа ранили в автомобиле благотворительной организации.

Друзья, у меня вопросы. Откуда вы берете информацию об автомобиле благотворительной организации и контуженных волонтерах? Мы ехали в военном пикапе с военными, никаких волонтеров с нами не было, как и благотворительных автомобилей. Пожалуйста, проверяйте публикуемую информацию,

– призвал Константин.

В своем инстаграме Влада Либерова рассказала о самочувствии. По ее словам, ей уже лучше. Она продолжит лечиться в одной из столичных больниц. Константин добавил, что осколок с бедра фотографа доставать не будут.

Эта улыбающаяся стальная жопка уже сама идет домой после капельниц. Теперь будем ездить на перевязку и уколы. Осколок так и останется, его не будут вынимать, потому что он такой глубины и у кости, что операция может принести больший вред. Если не будет осложнений, то так уж и будет,

– добавил Константин Либеров.

Что известно о ранении Влады Либеровой