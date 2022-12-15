Впервые в жизни не знал, что делать, – владелец кофейни "Простір" Константин о выезде из Херсона

Российские оккупанты, захватив Херсон, лишили местных людей возможности спокойно жить и работать. Однако даже при таких сверхтяжелых условиях, когда твой бизнес может в любой момент присвоить враг, украинские предприниматели не сдавались.

Подтверждением этого является кафе "Простір", владельцами которого являются супруги Константин и Полина Дутченко. В интервью 24 каналу в пределах проекта СВОИ они рассказали о выезде из оккупированного города, релокации бизнеса и планах вернуться в уже освобожденный Херсон.

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Кофейня "Простір" в Херсоне, как рассказывают ее владельцы, – инновационное пространство, где ценят время людей. Ее Константин и Полина открыли в начале 2019 года. Вдруг успешный бизнес столкнулся со своим едва ли не самым большим испытанием – войной и российской оккупацией.

Разговор с владельцами кафе "Простір": смотрите видео

"Ехали вшестером да еще и с животными в одной машине": как происходила эвакуация из Херсона

Как для вас началась война?

24 февраля я был в Херсоне. Думаю, никого не удивлю, сказав, что я был растерян. Наверное, это первый раз в жизни, когда я не знал, что делать. На следующий день после российского вторжения вместе с родителями вшестером в 5-местной машине с тремя собаками и кошкой мы уехали.

Первые 2 недели мы жили в Кривом Роге. А потом выехали в Ивано-Франковск. Мы Ивано-Франковск знали до этого. Были здесь несколько раз. Также мы любим Одессу, она рядом с нами. Мы туда очень часто ездили. Но Одесса была в то время опасна. Самый безопасный город, который мы знали, и который нам нравился – это Ивано-Франковск. Потому мы решили ехать сюда.

Мы ехали на BlaBlaCar "за все деньги мира", потому что на эвакуационные поезда было тяжело сесть.

"У оккупантов было правило: если что-то не работает, то это забирают"

Вместе с Константином из Херсона уехала его жена и совладелица кафе Полина Дутченко. А вот муж родной сестры Полины – Максим – остался в городе. Также в оккупированном Херсоне остались родственники Полины. Это, в конце концов, и позволило кафе некоторое время быть на плаву.

Максим открыл по соседству с нами шаурму. Это тоже был его первый опыт предпринимательства. Первое время отец Полины, еще не выехавший из Херсона, смотрел за ситуацией. Также в городе остался мой друг Влад, смотревший за квартирой. И где-то в середине оккупации Херсона Влад начал заниматься нашим кафе. Потому что нам нужно было платить аренду. В Херсоне действовала такая практика, если что-то не работает, это забирают.

В начале оккупации наша команда оставалась в городе. Потом она понемногу начала выезжать. В конце концов уехали все. Совершенно. Лично у нас работает сейчас 2 человека, которые работали в Херсоне с нами.



Константин Дутченко – совладелец кофейни "Простір" / Фото 24 канала

"Открывались, не имея ничего": о релокации бизнеса

В Ивано-Франковске вы решили начать все сначала. Расскажите, как это было? Удалось ли вам перевести хоть какую-нибудь технику из кафе?

Нет, мы все делали с нуля. Мы ничего не смогли перевезти. Поэтому мы открывались, не имея ничего, лишь немного денег.

Сколько времени после переезда во Франковск вы решили, что пора возобновлять бизнес?

Мы переехали в Ивано-Франковск на вторую неделю войны. Где-то неделю мы походили, погуляли, попытались поискать работу, как-то адаптировались и поняли, что работы нет. Когда будет – не ясно.

Я понял, что у нас есть два варианта:

попытаться жить на ту сумму, которая у нас есть. Как-то растягивать, ожидая чего-нибудь. Но сколько ждать – не ясно. И она все равно рано или поздно закончится и нужно будет все равно искать работу;

или попытаться открыть кофейню, работать. Тогда – супер, есть работа. Поэтому мы решили, что все-таки лучше не просто сидеть, сложа руки, а попытаться что-нибудь открыть и как-то работать.

Мы, в принципе, ничего не ожидали. Но нас приняли достаточно хорошо. Даже очень хорошо. Людям было интересно, что такое херсонский кофе. Люди поддерживали нас, потому что мы переселенцы, это тоже очень круто. Отношение к нам, по-моему, было и есть очень положительное.

Кофейня "Простір" / Фото 24 канала

Расскажите о вашем кофе. Чем он особенный?

Херсонский кофе – это кофе, выросший в херсонских арбузах. То есть только одна плантация, где растут арбузы, и где вместо обычных зерен – зерна кофе. На самом деле это обычный кофе (смеется – 24 канала). Часть ее выросла в Бразилии, часть – в Руанде или Эфиопии. Во-первых, мы ставили перед собой задачу, чтобы это был качественный кофе на каждый день. Во-вторых, мы хотели, чтобы это была туристическая достопримечательность из Херсона, которую можно либо привезти, как сувенир, либо передать родственникам в другой город.

Как вам Ивано-Франковск?

Здесь спокойно. Это самое главное. Более или менее безопасно по сравнению с другими городами. Это из такого обыденного. В общем, нам здесь нравится. Мне нравится, что здесь многое сделано именно для того, чтобы жить комфортно.

"Пили шампанское 2 дня и угощали всех желающих": реакция на освобождение Херсона

11 ноября украинские защитники освободили Херсон. Тогда сине-желтые флаги развевались в центре города.

Как вы отреагировали на новости об освобождении родного города?

Я был дома, кажется, имел тогда выходной. И вот я читаю эти новости, уже даже вижу, что наши военные в одном из районов заходят в город. Потом мне начинают звонить: "Что там? Я тебя поздравляю, Херсон освободили!" Я такой: "Что… Херсон освободили?"

Это не укладывалось у меня в голове. Потом до меня дошло, и я понял, насколько это важно. Когда дошло понимание того, что его действительно освободили. Что это свободный город.

Константин рассказал, что для самих херсонцев освобождение города было чрезвычайно важным, ведь можно, наконец, не бояться за свою жизнь. Можно идти, например, выбрасывать мусор или в магазин, и не бояться, что ты забыл удалить из телефона что-то патриотическое. Это историческое событие, которому радовались все украинцы.

Мы радовались, купили шампанское, всех угощали шампанским, на следующий день купили еще больше шампанского, устроили вечеринку для всех желающих.

Не хотите ли вы вернуться домой?

Сейчас там не очень безопасно. Оккупанты начали очень активно обстреливать город. Но мы очень хотим – хотя бы на один день без ночлега поехать, забрать зимние вещи. Посетить кофейню, посмотреть вообще как там обстоят дела, привезти им кофе. Привезти немного гуманитарной помощи.

Как вообще сейчас работает кафе?

Света нет, отопления тоже. Там на месте работает мой друг Влад, который и занимается кафе. Он где-то раздобыл генератор. Но кофемашина тянет 5 киловатт, а у него генератор, кажется, на 2,8. Все, что он может делать это бросить переноску, чтобы люди могли зарядить телефон и готовить фильтр-кофе.

Всю зиму мы будем здесь. И, в принципе, я надеюсь, что обстрелы Херсона очень скоро закончатся, что их (оккупантов – 24 канал) погонят дальше и выгонят вплоть до России. Освободят Крым. Это моя мечта. Пока этого не произошло, мы будем жить здесь – там опасно. Когда это изменится и Херсон будет обычным городом, которым был до 24 февраля, то, наверное, будем жить на 2 города. И здесь, и там.

Совладелица кофейни "Простір" и жена Константина Полина поддерживает мужа. Она безгранично скучает по родному городу и больше всего хочет увидеться с папой. Однако по словам Полины, есть то, что сейчас заставляет ее улыбаться в такое сложное время. Конечно, это их с мужем кафе.



Полина Дутченко – совладелица кофейни "Простір" / Фото 24 канала

Мы понимаем, что делаем это не просто так. И даже открытие кафе в Ивано-Франковске – это просто большая поддержка не только нас, а людей, которые находятся здесь.

А кафе в Херсоне – это наша семья, наш второй дом. Возможно, даже первый, потому что мы проводили в кафе больше времени, чем дома. Мы постоянно совершенствовали, знаете, как ребенка, которого водят постоянно на разные кружки и хотят сделать его лучше, умнее, красивее, спортивнее. Так мы поступали с "Простором".

"Просто поцелую землю": о планах посетить освобожденный Херсон

А как вы отреагировали на новость о деоккупации Херсона?

Я вам честно говорю: полностью уже все осознала только 12 ноября. Я проснулась, просматривала видео по 20 раз, мне кажется. Писала благодарности военным, переходила на их странички. Я лежала, плакала в постели. Реально, я никогда так не радовалась. Это самый счастливый день! Я знала, что счастье недолгое, и происходящее сейчас с Херсоном это подтвердило. Но тогда я дала себе возможность порадоваться.

После этого мы сразу открыли очередной сбор военным, чтобы отблагодарить не словом, а делом. У нас есть херсонская чашка с арбузом. Посетителям предлагают пить кофе из нее, но он стоит не свою цену, а 100 гривен. Остаток передают военным.

Что вы сначала сделаете по приезду в Херсон?

Я заеду и просто поцелую землю. А после этого сразу поеду сразу в "Простір". И очень хочу встретиться с папой.

И мы верим, что скоро вернуться домой смогут и другие херсонцы, которые были вынуждены бежать от российских снарядов и пуль. Произойдет это и с другими украинцами, чьи родные города до сих пор находятся под трехцветной тряпкой. Ну, а пока этого не произошло, не забывайте поддерживать наших военных, помогать бизнесу и развивать украинское. Потому что украинское – самое лучшее.