Владелица ТМ "Экспресс маникюр" претендует на должность в Кабмине
Источник:Интерфакс-Украина
Владелица торговой марки "Экспресс маникюр" Елена Липовская-Эргюль хочет получить должность в Кабинете Министров. Она не прочь стать вице-премьером – министром по вопросам стратегических отраслей, заменив Олега Уруского.
О таких амбициозных планах говорится в ее уточненной электронной декларации, появившейся в Едином государственном реестре.
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Кадровые изменения в Кабмине
Ранее народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура не отверг возможность кадровых ротаций в правительстве. По его словам, это может произойти уже в ближайшее время. В то же время он подчеркнул, что "Слуга народа" будет опираться на мнение президента Владимира Зеленского относительно тех или иных министров.
В то же время наиболее вероятными кандидатами на увольнение являются трое министров:
- Глава Минсоцполитики Марина Лазебная;
- Вицепремьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский;
- Руководитель Министерства защиты окружающей среды Роман Абрамовский.
Что известно о Елене Липовской-Эргюль
Вероятная кандидатка на должность владеет торговой маркой "Экспресс маникюр". Ее муж – гражданин Турции Эргюль Сюлейман Оузхан – работает в турецкой компании Tantur Tourism Co. Предварительно, он был совладельцем туристической компании "Карья тур", признанной банкротом в 2010 году.
Что задекларировала кандидат на должность
Согласно декларации, в 2020 году она получила прибыль в размере 20,4 тысячи гривен на основном месте работы – зарегистрированной в Турции компании Sahne Vizyon Casting Turism.
Липовская-Эргюль владеет:
- земельным участком площадью 1 000 квадратных метров в селе Ревное Бориспольского района;
- квартирой в Киеве площадью 71,5 квадратных метра (совместная собственность с мужем, дочкой и отцом);
- квартирой в Турции площадью 189,4 квадратных метра (совместная собственность с мужем и дочкой).
Кроме этого, Липовская-Эргюль задекларировала:
- 3 сумки Chanel общей стоимостью более 700 тысяч гривен;
- одежду этой марки и бренда Fendi примерно на 2 миллиона гривен;
- ювелирные украшения Cartier и Van Cleef & Arpels на сумму около 800 тысяч гривен.
В ее собственности находится автомобиль Range Rover Sport 2016 года выпуска.