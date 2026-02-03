Об этом сообщила 112 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ в своей заметке на фейсбуке.

Что известно об операции по спасению?

Двое военнослужащих 112 бригады Игорь Максимчук "Хмель" и Владимир Александров "Позитив" во время выхода к точке за посылками попали в засаду россиян. "Хмель", младший сержант и командир миномета, первым вступил в бой и получил пулевое ранение в грудь, "Позитив" был ранен в ногу и потерял возможность передвигаться.

Оккупанты затянули раненых в дом и заставили "Позитива" выйти на связь с командованием, сообщив о якобы тяжелом ранении. После этого связь с ним исчезла на двое суток.

Вышедшая на проверку 24 января, пехотная группа, обнаружила присутствие противника, после чего по позиции нанесли удар FPV-дронами. Вечером "Позитив" снова вышел на связь и сообщил, что двое оккупантов сбежали, а еще двое ранены. Впоследствии их удалось убедить сдаться в плен и готовиться к эвакуации.

В ночь на 29 января к позиции отправилась эвакуационная группа с наземными роботизированными комплексами. Во время выхода "Позитива" и двух пленных противник открыл огонь дронами и артиллерией в результате чего один из пленных погиб.

Из-за погодных условий операцию приостановили, а 31 января, воспользовавшись туманом, раненого бойца удалось эвакуировать в безопасную зону. Состояние "Позитива" стабильное, ему провели операцию, а пленного российского военного передали для допроса.

В своей заметке военные сообщили, что судьба Игоря Максимчука с позывным "Хмель", пока остается неизвестной. Они добавили, что верят в то, что его удастся вернуть домой.

Какая сейчас ситуация в Донецкой области?