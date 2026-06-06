Об этом сообщает польское издание TVP World со ссылкой на представителя Национальной прокуратуры Польши Пшемыслава Новака.

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Что известно о задержании экс-заместителя Луценко в Польше?

Украинского генерал-полковника в отставке Владимира Бедриковского задержали в Польше по подозрению в предложении взятки государственному служащему

В материалах польских СМИ фигурирует только имя "Владимир Б.", однако журналисты отмечают, что украинские региональные медиа связывают это дело именно с Владимиром Бедриковским.

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По данным прокуратуры, в начале июня 62-летний украинец якобы предложил денежное вознаграждение одному из государственных служащих в Варшаве. Детали расследования правоохранители пока не разглашают. В то же время в прокуратуре отметили, что дело не связано со шпионажем или диверсионной деятельностью, как ранее предполагали некоторые украинские медиа. Сейчас Бедриковского взяли под стражу сроком на три месяца. Он является единственным подозреваемым по этому делу.

Напомним, Владимир Бедриковский ранее занимал ряд высоких должностей в правоохранительных органах Украины. В частности, он был начальником полиции Житомира, первым заместителем министра внутренних дел Юрия Луценко и возглавлял Главное управление по борьбе с организованной преступностью. В 2012 году Бедриковский баллотировался в Верховную Раду в одномандатном округе №167, однако занял второе место, получив 16,01% голосов избирателей.

В 2014 – 2015 годах он работал советником председателя Службы безопасности Украины, а с 2016 по 2019 год возглавлял Департамент надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры Украины. Также имеет звание "Заслуженный юрист Украины".

Ранее имя Бедриковского упоминалось в журналистских расследованиях. В частности, сообщалось, что он проживал в имении площадью 583 квадратных метра, приобретенном в период его работы в Министерстве внутренних дел и оформленном на его 80-летнюю мать.