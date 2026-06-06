Про це повідомляє польське видання TVP World із посиланням на речника Національної прокуратури Польщі Пшемислава Новака.

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Українського генерал-полковника у відставці Володимира Бедриківського затримали в Польщі за підозрою в пропозиції хабаря державному службовцю

У матеріалах польських ЗМІ фігурує лише ім'я "Володимир Б.", однак журналісти зазначають, що українські регіональні медіа пов'язують цю справу саме з Володимиром Бедриківським.

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За даними прокуратури, на початку червня 62-річний українець нібито запропонував грошову винагороду одному з державних службовців у Варшаві. Деталі розслідування правоохоронці наразі не розголошують. Водночас у прокуратурі наголосили, що справа не пов'язана зі шпигунством чи диверсійною діяльністю, як раніше припускали деякі українські медіа. Наразі Бедриківського взяли під варту терміном на три місяці. Він є єдиним підозрюваним у цій справі.

Нагадаємо, Володимир Бедриківський раніше обіймав низку високих посад у правоохоронних органах України. Зокрема, він був начальником поліції Житомира, першим заступником міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та очолював Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю. У 2012 році Бедриківський балотувався до Верховної Ради в одномандатному окрузі №167, однак посів друге місце, отримавши 16,01% голосів виборців.

У 2014 – 2015 роках він працював радником голови Служби безпеки України, а з 2016 по 2019 рік очолював Департамент нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України. Також має звання "Заслужений юрист України".

Раніше ім'я Бедриківського згадувалося у журналістських розслідуваннях. Зокрема, повідомлялося, що він проживав у маєтку площею 583 квадратні метри, придбаному в період його роботи в Міністерстві внутрішніх справ та оформленому на його 80-річну матір.