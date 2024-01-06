"Имел характер доходить и долезать": на войне погиб украинский скалолаз

В бою за Украину отдал свою жизнь 35-летний черкасский скалолаз Владимир Буренко. Весть о гибели защитника пришла родным в канун нового, 2024 года.

Известно, что он защищал родную землю от вторжения России в составе 404 батальона. Свой последний бой спортсмен принял 29 декабря 2023 года.

Смотрите также До сих пор я больше ничего не знаю, – жена раненого в Оленовке о поисках мужа

Отдал жизнь за родную землю

По словам своего тренера Вячеслава Полежайко, Владимир всегда был очень активен и готов помогать развитию Черкасской федерации альпинизма и скалолазания. Он рассказал, что мужчина был очень творческим и жизнерадостным человеком.

Полежайко отметил, что "на фронте погиб один из первых наших воспитанников Вова Буренко... В течение многих лет, Вова был в первых рядах в любых наших мероприятиях".

По его словам, Владимир всегда активно участвовал в повседневной жизни федерации. Он вспомнил, что вместе с Буренко открывали первый офис, организовывали первое собрание и соревнование. Также он поделился, что "с ним строили скалодром в Манеже, и еще много хороших и полезных дел...".

Вова был одним из первых пришедших в ФАИС. Имел сильный характер для доходить, долезать, доползать, дорабатывать начатое. Любил туристический двор – сборы, перроны, вагоны, лагерный быт, пение под гитару Вячеслава Полежайко. Вову нельзя было не любить, всегда улыбался, даже когда злился,

– отреагировал на гибель скалолаза Павел Кучер.



Владимир Буренко на фронте / Фото из сети



Владимир Буренко занимался скалолазанием / Фото из фейсбука Павла Кучера

Он вспомнил, как однажды в лагере на Кавказе они играли в шахматы и тогда Буренко выиграл. Кучер отметил, что несмотря на то, что проигрывать он не любит, "но в тот раз искренне радовался его нескрываемой радости".

Друг, спасибо, что был в нашей жизни,

– подытожил Павел Кучер.

В последнее сражение с российскими оккупантами наш воин Владимир Буренко вступил 29 декабря 2023 года. Дома у погибшего защитника остались жена и дочь.



Владимир Буренко / Фото из сети

Защитники, отдавшие жизнь за Украину

В боях вблизи Роботиного, что на Запорожье, последний бой принял Андрей Мельничук из Волыни. Защитнику, которому было всего 29 лет, пал в бою 2 января 2024 года.

На войне погиб защитник со Львовской области Назар Зарицкий. Военный принял свое последнее сражение в Донецкой области 24 декабря 2023 года. Воину навсегда останется 34 года.

В октябре 2023 года стало известно, что на фронте погиб военный Марк Оз. Защитник погиб в Харьковской области. После полномасштабного вторжения России в первых рядах как резервист пошел воевать сначала разведчиком, а затем – артиллеристом.

выражает искренние соболезнования родным и близким павших героев. Низкий им поклон и пожизненная благодарность за подвиг, который они совершили для родной Родины.