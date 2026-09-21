Ушел из жизни: в Тернополе простятся с защитником Владимиром Гикавым

18 сентября во время лечения в Главном военном клиническом госпитале в Киеве скончался военнослужащий Владимир Гикавый. Защитник до последнего боролся за жизнь, однако его сердце не выдержало.

Об этом сообщил мэр Тернополя Сергей Надал на своем телеграм-канале.

Что известно о смерти защитника?

Владимир Павлович Гикавый длительное время проходил сложное лечение в столичном медицинском учреждении после выполнения боевых задач. Медики и сам воин до последнего боролись за жизнь, однако сердце защитника не выдержало нагрузки.

Земляки вспоминают воина как образец отваги и непоколебимости, чей подвиг навсегда останется в памяти общины. На небе появилась еще одна звезда, которая светит нам примером мужества и самопожертвования.

Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и соратникам павшего Героя. Вечная и светлая память защитнику Украины,

– написал Надал.

Кого Украина потеряла на войне?

32-летний военнослужащий из Пологовской общины Запорожской области Николай Бойко погиб в бою за Украину 14 сентября 2026 года. Прощание с защитником состоялось 19 сентября.

Защитник из Белой Церкви Ян Залевский погиб 13 сентября во время выполнения боевого задания вблизи Кизомиса в Херсонской области. Воин служил пулеметчиком механизированного батальона и до последнего оставался верным военной присяге.

Военнослужащий из Тернопольской области Руслан Золотар погиб 11 сентября 2026 года во время выполнения боевого задания на Днепропетровском направлении. Защитник 12 лет посвятил обороне Украины, служил в 59-й отдельной механизированной бригаде и участвовал в АТО и боях после начала полномасштабного вторжения. У него остались жена и дети.