Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал у своєму телеграм-каналі.

Що відомо про смерть захисника?

Володимир Павлович Гикавий тривалий час проходив складне лікування у столичному медичному закладі після виконаних бойових завдань. Медики та сам воїн до останнього боровся за життя, однак серце захисника не витримало навантаження.

Земляки згадують воїна як зразок відваги та нескореності, чий подвиг назавжди залишиться в пам'яті громади. У небі з’явилася ще одна зірка, яка світить нам прикладом мужності та самопожертви.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам полеглого Героя. Вічна та світла пам'ять захиснику України,

– написав Надал.

Кого Україна втратила на війні?

32-річний військовослужбовець із Пологівської громади Запорізької області Микола Бойко загинув у бою за Україну 14 вересня 2026 року. Прощання із захисником відбулося 19 вересня.

Захисник із Білої Церкви Ян Залевський загинув 13 вересня під час виконання бойового завдання поблизу Кізомиса на Херсонщині. Воїн служив кулеметником механізованого батальйону та до останнього залишався вірним військовій присязі.

Військовослужбовець із Тернопільщини Руслан Золотар загинув 11 вересня 2026 року під час виконання бойового завдання на Дніпропетровському напрямку. Захисник 12 років присвятив обороні України, служив у 59-й окремій механізованій бригаді та брав участь в АТО й боях після початку повномасштабного вторгнення. У нього залишилися дружина та діти.