Сам держал позиции в Бахмуте 46 дней: история защитника города, который был в тылу у врага

Бахмут долго был самой горячей точкой на фронте, бои там идут до сих пор. Один из военных провел там больше месяца сам и смог выжить.

Военный Владимир Гудим с позывным Тихоном во время обороны Бахмута оказался в тылу врага. Он самостоятельно удерживал позиции 46 дней.

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Он отстреливал россиян

Собратья Тихона пошли за водой, но так и не вернулись. Он лишился связи с ними. Мужчина умело прятался от дронов, поэтому его не могли найти. Время от времени к нему в окопы запрыгивали россияне, желавшие мародерить, но он их отстреливал. Еды у военного почти не было, а вместо питьевой воды приходилось пить дождевую и собственную мочу.

Владимир Гудим напомнил, что 30 октября они заходили тремя группами, однако на полпути последняя попала под огонь вражеских дронов. Первая ночь прошла довольно спокойно, однако уже на следующую ночь россияне попытались отправить туда диверсионную группу, а на третий день они таки зашли. Там наши военные их уничтожили.

Его и собратьев должны были заменить 4 ноября. Через несколько дней до этого собратья пошли пополнить запасы и не вернулись.

Радиостанция у меня разрядилась, ни связи, ничего не было. Наши будто признали, что я пропал без вести, потому что связи не было. Потом они говорили, что дроном смотрели. Но я же не знаю, чей дрон,

– рассказал Тихон.

После этого он неделями ждал, когда наши военные отразят позиции, однако мужчина не знал, что военные "обошли" его и пошли дальше. В течение всего времени он вел дневник.

Увидели трезубец в прицел

Во время боев он получил ранение руки и ноги, однако ему удалось выжить и найти украинских военных. Он вспомнил, что на четвертую неделю оказался совсем без еды, поэтому решил рисковать и выходить прямо через поле.

И тогда я услышал, что мне кричат: "Вставай, иди сюда". Я подумал сразу, что, может быть, не мне кричат. Пригнулся. Снова: "Вставай, иди сюда" и выстрел над головой. Я руки вперед, вылезаю и вижу, что сидят наши ребята. Говорю: "А как вы узнали, что я свой?" А они мне: "Мы в прицел увидели трезубец на шапке...",

– рассказал военный.

Тихон сейчас находится в больнице.

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