Выполнял задание под Бахмутом: погиб 19-летний доброволец-контрактник из Днепропетровской области
Во время выполнения боевых задач возле Клещиевки 27 июля погиб солдат-добровольец Владимир Кошеленко из Криворожского района Днепропетровской области. Парню через несколько месяцев должно было исполниться 20 лет.
Владимир служил по контракту в 92-й отдельной механизированной бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко.
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Владимир Иванович Кошеленко, 23.09.2003 года, был жителем поселка Софиевка. Еще в конце октября 2021-го, в свои 18, юноша добровольно подписал контракт и пошел на военную службу,
– сообщили в общине.
Односельчане пишут, что у погибшего было много планов и замыслов – мечтал о собственном доме и семье, потому что сам воспитывался в многодетной семье.
С первых дней Владимир подписал контракт
"Воин, не раздумывая, встал на защиту Родины в полномасштабной войне. В рядах 92-й ОМБр Владимир был номером обслуги пулеметного взвода второй стрелковой роты первого стрелкового батальона", – говорится в сообщении.
Жизнь воина оборвалась 27 июля при выполнении боевого задания в составе подразделения возле населенного пункта Клищиевка Бахмутского района Донецкой области.
Война уносит лучших, преданных, тех, у кого еще предстояла целая жизнь впереди, а так ему навеки останется 19 лет,
– добавили в общине.
Владимир Кошеленко погиб за несколько месяцев до своего 20-летия / Фото из фейсбука Софиевской территориальной поселковой общины
О герое вспоминают только хорошее – говорят, это был "золотой ребенок". Владимир был чутким, дружелюбным, бережным, честным, порядочным, трудолюбивым, заботливым сыном, братом, а еще верным товарищем. Юноша всегда совершал добрые поступки, отзывался на просьбу о помощи, никогда не стоял в стороне от чужих проблем.
Похоронили воина 6 августа в поселке Софиевка. Односельчане пришли на церемонию прощания, чтобы почтить Героя, отдавшего за нас самое ценное – свою жизнь, а также поддержать его семью.