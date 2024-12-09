Стал на защиту Украины с первого дня полномасштабной войны: погиб актер Владимир Кучеренко

Во время выполнения боевого задания 6 декабря погиб актер Владимир Кучеренко. Герой защищал Украину от российских захватчиков с первых дней полномасштабной войны.

Трагическую весть сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр контент-анализа, "Тотеатр" и актерскую мастерскую Михаила Кострова.

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Погиб защитник Владимир Кучеренко

Владимир Кучеренко присоединился к ВСУ сразу после полномасштабного вторжения России. Овладел управлением беспилотниками. К сожалению, 6 декабря защитник погиб во время выполнения боевого задания.

Более 33 месяцев непрерывной службы в зоне боевых действий превратили его в высококлассного профессионала. В 2023 году Владимир был награжден орденом "За мужество" III степени и отмечен почетным нагрудным знаком Главнокомандующего ВСУ "Золотой крест". Совсем недавно, 19 ноября 2024 года, был награжден также знаком отличия министра обороны Украины "Крест доблести",

– рассказали в Центре контент-анализа.

Подчеркнули, Владимир – неизменно светлый, отзывчивый и целеустремленный, отличался профессиональным отношением к работе и был хорошим товарищем в жизни.

"Всегда будем помнить его человеком, который искренне стремился развиваться и совершенствоваться, интересовалась психологией, посвящала досуг творческому поиску (в частности, актерской игре в театре). Гордимся нашим коллегой и переживаем глубокую скорбь", – отметили в Центре.

Погиб защитник Владимир Кучеренко / Фото из соцсетей Центра контент-анализа, актерской мастерской

В киевском "Тотеатре" поделились воспоминаниями, фотографиями и видео.

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На гибель Героя также отреагировали в актерской мастерской Михаила Кострова, выпускником которой был Владимир. Рассказали, что он искренний, человечный, неугомонный, всегда был готов помочь. Отец, предприниматель, сторонник идеи и практики социально ответственного бизнеса, демократии и гражданского общества.

"Спасибо за твое присутствие, твое время и твое горящее сердце, твои убеждения и любовь к жизни", – отметили в Мастерской.

Подчеркнули, Владимир Кучеренко пошел защищать Украину 24 февраля 2022 года. Погиб, защищая то, во что верил.

Предварительно, прощание с Владимиром Кучеренко состоится во вторник, 10 декабря, в 11:00 в Свято-Михайловском Златоверхом соборе в Киеве. Похоронят Героя в родной Александрии.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Кучеренко. Вечная память и слава Герою!