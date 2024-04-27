Глава Броварской РГА Майбоженко пьяным въехал в толпу: что о нем известно
Председатель РГА Владимир Майбоженко 26 апреля навеселе влетел в толпу в Броварах. В результате пьяного ДТП пострадали 4 человека, среди которых – ребенок.
Чиновник возглавил Броварскую райгосадминистрацию менее двух лет назад. Все, что известно о чиновнике, совершившем жуткое ДТП – рассказывает 24 Канал.
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Что известно о Майбоженко
Владимир Майбоженко родился 23 апреля 1965 года в Киеве. Окончил отделение политологии философского факультета КНУ имени Тараса Шевченко, после чего поступил в Национальную академию государственного управления при президенте Украины.
Политическая карьера Майбоженко стремительно взлетела с 2006 года – тогда он возглавил Киевский областной совет. Там он проработал до 2010 года. Также он занимал должность председателя Киевской областной организации Всеукраинского объединения "Батькивщина". Однако из-за "грубого нарушения" устава и программы партии в 2010 году он был исключен из членов ВО "Батькивщина" и уволен с должности председателя.
Уже после Революции достоинства политик возглавил Киевскую областную организацию партии "Укроп" и с ноября 2015 до мая 2019 года был первым заместителем председателя Киевского областного совета.
Главой Броварской районной государственной администрации Владимир Майбоженко стал в ноябре 2022 года. Предыдущего главу – Павла Проскочила задержали по подозрению в получении взятки в 350 тысяч гривен за внесение лиц в систему "Шлях".
Что известно о ДТП
- Владимир Майбоженко 26 апреля проигнорировал красный сигнал светофора, в результате чего наехал на 4 человек на пешеходном переходе. Проверка на Драгере показала, что чиновник был пьян – устройство показало 2,31 промилле. То есть он был в "состоянии среднего опьянения".
- Пострадавших были доставлены в больницу. Отмечается, что это 32-летняя мать с дочкой 2,5 года, а также два мужчины – 29 и 26 лет. У ребенка, в частности, перелом плечевой кости и подкожная гематома затылочной области головы.
- Председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко оперативно отреагировал на инцидент. Он заявил, что Майбоженко будет уволен. Также Кравченко призвал в кратчайшие сроки дать надлежащую правовую оценку этому событию.
- Полиция, в свою очередь, уже задержала главу Броварской РГА. Ему инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения.