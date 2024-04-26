В Броварах пьяный чиновник наехал на пешеходов: в полиции рассказали детали аварии

Вечером 26 апреля стало известно, что в Броварах Киевской области случилось ДТП. Его виновник – чиновник, который был пьян. Речь о главе Броварской РВА Владимире Майбоженко.

На видео с места происшествия видно именно Майбоженко. Машина чиновника влетела в толпу на пешеходном переходе. Сейчас есть четверо пострадавших, они в тяжелом состоянии. Среди них – ребенок.

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Что говорят об аварии в полиции

Предварительно известно, что чиновник районной военной администрации не остановился на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов. В результате четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших – ребенок,

– написали там.

Обстоятельства ДТП с участием чиновника РВА еще устанавливают. Но проверка на алкоголь у водителя показала 2,31 промилле.

Мужчину задержали. Начато уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения" Уголовного кодекса Украины.

Майбоженко уволят

Реакция главы Киевской областной военной администрации Руслана Кравченко появилась мгновенно. Он назвал аварию ужасным инцидентом и пообещал держать на личном контроле ход расследования. Кравченко призвал к объективному, беспристрастному расследованию и справедливому наказанию, ведь такое поведение, как у Майбоженко, недопустимо.

Журналисты 24 Канала выяснили, что чиновник был на Volvo 90XC 2018 года выпуска. Стоимость этой машины – почти 2 миллиона, а если конкретнее – 1 946 230 гривен.