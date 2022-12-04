Таинственная смерть Макея: в Bellingcat говорят о цепочке странных совпадений

Сначала в Беларуси скончались иностранные дела, а затем глава МИД Владимир Макей. В загадочной смерти министра уже заметили странные совпадения.

Христо Грозев – журналист-расследователь – рассказал, что пока нет объективных данных, позволяющих сделать вывод о причине загадочной смерти Макея. В то же время он подчеркнул, что уже зафиксировали "несколько странных совпадений".

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Что подразумевает Грозев

Лишь за несколько дней до смерти Макея поступила "необычная утечка информации", что на Александра Лукашенко готовится покушение. Между тем, меньше чем через 2 дня поступила информация о смерти Макея. В то же время он был не слишком пожилым и точно не больным человеком.

Смерть Макея – главное