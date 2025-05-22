Идеолог режима Путина родом из Украины: кто такой Мединский и почему участвует в переговорах

16 мая в Стамбуле состоялись украино-российские переговоры, где в центре внимания неожиданно оказался россиянин Владимир Мединский, который запомнился грозными заявлениями, надуманными апелляциями к историческому прошлому и фейковыми цитатами Наполеона и Бисмарка.

24 Канал, возможно, сейчас всех удивит, но это дипломированный российский историк с реальной научной степенью (какая страна – такие и историки). Что еще известно о Мединском и его "историческом" влиянии на Путина – читайте в материале.

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Биография Владимира Мединского: родом из Украины, сын оккупанта и чернобыльца

До того как стать представителем Путина на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский прошел долгий карьерный путь и успел побывать на многих должностях, даже министром культуры России, но нужно начать с довольно неожиданного факта: этот человек родился в Украине.

Он родом из Смелы Черкасской области. Именно в этом городке 18 июля 1970 года Владимир Мединский появился на свет. Отец Владимира – Ростислав Игнатович Мединский – был военным, в молодости он стал участником советского вторжения в Чехословакию, в дальнейшем служил в 41-й гвардейской танковой дивизии, был участником ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Мать – Алла Викторовна – была врачом.



Ростислав Мединский / фото росСМИ

В Черкасской области прошло раннее детство Владимира, но в конце 1980-х семья перебралась в Москву, где Мединский-старший получил престижную бюрократическую должность в Центральном управлении ракетного топлива Минобороны СССР и дослужился до полковника.

Мединский-младший мечтал о военной карьере и с детства зачитывался советскими агитками о героических подвигах красных командиров, но суровая реальность помешала его планам. После окончания школы он подавал документы в элитное Московское высшее военное командное училище (ныне, видимо, наиболее известным его выпускником является главком ВСУ Александр Сырский – 24 Канал), но Володю "срезали" уже не медкомиссии, назвав роковую причину – плохое зрение.

Тогда Владимир вынужден был применить план Б и благодаря связям отца и собственной золотой медали поступил в не менее элитный, но светский МГИМО (Московский государственный институт международных отношений), якобы пройдя конкурс 21 человек на место.



Владимир Мединский (наверху, третий слева в очках) / фото МГИМО

Учился Мединский на факультете международной журналистики, делал успехи и являлся примером для "номенклатурных мажоров". Он получал очень престижную ленинскую стипендию и был активным комсомольцем, летом ездил вожатым в пионерские лагеря и, возможно, даже вступил в коммунистическую партию.

В 1991 и 1992 годах Мединский проходил очень престижную практику в Вашингтоне в посольстве СССР, а после его распада – в посольстве России как помощник пресс-секретаря. В том же 1992 году Мединский получил красный диплом МГИМО.

Всего этого набора было бы достаточно для сытой и успешной жизни, но уже было время так называемой перестройки, когда СССР отживал свое, а эпоха дикого капитализма и первоначального накопления капитала неумолимо надвигалась и вступала в свои права.

Как Мединский раскрутил МММ

Молодой студент-международник в этом водовороте не потерялся и показал чудеса адаптации. В 1991 году молодой репортер газеты "Россия" был среди защитников Белого дома, раздавал открытки и, по его собственным словам, проводил агитацию за Ельцина и демократию.

После получения красного диплома престижного вуза Мединский покидает журналистику и уходит в новую сферу – PR. Он вместе с сокурсниками основывает собственное агентство, получившее пафосное название "Корпорация Я" (для иностранцев, которые не понимали игры слов, название имело более скромный вариант – United Corporate Agency). Сам Мединский становится во главе агентства.



Владимир Мединский / фото росСМИ

Задачей PR-агентства стало установление связей между бизнесом и медиа, а Мединский с партнерами с головой пошли в рекламу и брались за любую работу, лишь бы та приносила деньги. Одним из основных клиентов Мединского была печально известная финансовая пирамида МММ, которая успела "развести" миллионы россиян и лишить их последних копеек.

Таким образом, Мединского можно смело назвать крестным отцом Лени Голубкова.

Пиарщик, оказавшись в ситуации героев пелевинского "Generation Пи", стремительно богател. Когда же пирамида МММ пошла ко дну, агентство Мединского оказалось на грани банкротства, но связи МГИМОшников, а где-то и счастливый случай позволили пиарщикам "пропетлять" и отделаться легким испугом: Мавроди своих рекламщиков за собой не потянул.

Мединский – плагиатор

После этого Мединский сделал выводы и снова применил план Б. Вернее, В, ибо планом Б было открытие сети стоматологических кабинетов. Третьим вариантом была наука. Интересно, что даже во время бизнес-свершений Владимир не забывал о науке и параллельно учился в аспирантуре родного вуза. В 1997 году он защитил кандидатскую диссертацию по специальности "Политология", а темой работы стала максимально широкая абстракция – "Современный этап мирового развития и проблемы формирования внешней политики России".

Качество и научная ценность этой работы уже тогда вызывали вопросы, но кто их задавал, если успешному молодому и щедрому бизнесмену надо, а научному руководителю Сергею Проскурину не жалко написать работу за Мединского? Впоследствии факт плагиата будет доказан, и это повлечет за собой большой скандал, но тогда все прошло тихо и спокойно.

По данным российской волонтерской сети ученых "Диссернет", которая занимается поиском плагиата в научных работах, 87 из 120 страниц кандидатской диссертации Мединского, защищенной в 1997-м, – это калькирование работ научного руководителя Сергея Проскурина. При этом сам Проскурин – еще тот ученый, ведь и в его текстах найдено немало ошибок, в частности неправильных переводов или опечаток.

Но ничто из этого не остановило Мединского, и в его диссертацию все это "научное наследие" спокойно перетекло. Так в обеих диссертациях появились одинаковые ошибки: Cabmrige вместо Cambridge, word вместо world, forign вместо foreign. Еще один любопытный факт, который многое говорит о науке в России, – это то, что Проскурин защитил свою кандидатскую только на 2 недели раньше Мединского. То есть он вообще не имел права быть научным руководителем без научной степени.



Кроме того, ученый совет должен был запретить "научному тандему" защищать фактически одну и ту же работу. Но ничего из этого сделано не было, что явилось очередным доказательством деградации науки в современной России. Более того, в 1998-м Мединский даже получил должность преподавателя кафедры международной информации и журналистики МГИМО, к тому же считался там звездой, ведь преподавал модный тогда PR.

Паузу между кандидатской и докторской, которая у некоторых ученых растягивается на десятки лет, Мединский делать не стал и уже через два с хвостиком года стал доктором наук. Тема докторской, защищенной в феврале 2000-го, – "Теоретико-методологические проблемы формирования стратегии внешнеполитической деятельности России в условиях становления глобального информационного пространства". Это, опять же, плагиат и совместный продукт псевдонаучного тандема двух политологов-шарлатанов, но здесь Мединский расширил круг лиц, у которых украл целые куски текста.

Так, 14 страниц фейковой диссертации Мединского – это дословная, но без всяких ссылок копия работы некоего Виктора Круглякова (его научным руководителем также был Проскурин), а еще 7 – русский перевод статьи немецкого политолога Кристианы Герман, остальное – изложение классической монографии авторитетного российского ученого и специалиста по геополитике Владимира Колосова. Тем не менее, никого эта откровенная ложь не остановила, и Мединский стал доктором политических наук.

Идеолог режима

В 1998-м Мединский "вышел в кэш" из пиар-бизнеса (на самом деле переписал его на отца – полковника) и отправился на государственную службу. Новым "тепленьким местом" стала позиция советника руководителя Федеральной службы налоговой полиции по связям с общественностью, то есть того же пиарщика, но уже в статусе чиновника. Мединский несколько месяцев был пресс-секретарем главы налоговой Починка.

В следующем году Мединский стал начальником департамента по информационной политике налоговой, которая была реформирована в министерство. За это время чиновник стал близок к главе министерства Георгию Боосу, а тот выбил своему миньону высокий чин государственного советника 2-го класса (в силовом блоке России соответствующим является звание подполковника – 24 Канал).

Впрочем, времени на то, чтобы пиарить налоговую, у Мединского особо не было, ибо параллельно с работой чиновника он снова начинает работать как пиарщик и политтехнолог.

В частности, он был одним из тех экспертов, кто придумывал новую идеологию новой партии власти и всему политическому режиму, известному как ранний путинизм. Таким образом, вместо МММ Мединский получил в клиенты целое государство. Конечно, он был не один и не на первых ролях (их заняли Павловский, Гельман и другие), но и роль Мединского не стоит недооценивать, особенно с учетом того, что он пересидел всех коллег.

В 2000 году Мединский возглавил управление избирательного штаба наспех склепанной партии "Отечество", а в 2002 году возглавил московский центр блока "Отечество – Вся Россия" и избирательный штаб. Сейчас эти пафосные названия ничего не скажут большинству читателей, но именно так начиналась нынешняя российская партия власти, известная как "Единая Россия". Именно от этой политсилы Мединский станет депутатом в 2003 году.

Мединский начинает активно работать над идеологической основой и так называемыми духовными скрепами. Здесь пригодилось давнее хобби политтехнолога – увлечение патриотической историей. Все это выхолощенное и лишенное нюансов, а значит и исторической правды, знание Мединский переносит в настоящее, получая на выходе "древнее величие", "хруст французской булки" и тоску по бывшей империи, к которой обязательно нужно возвращаться нынешней России, но сначала необходимо встать с колен.

Неудивительно, что весь этот набор штампов и того, что сами россияне называют клюквой, пришелся по душе новому правителю России – недалекому, но очень хитрому выходцу из КГБ (Комитет государственной безопасности – советская спецслужба) и мафиозных структур 90-х Владимиру Путину. Ему очень нравились истории о "дедах" и "величии", поэтому Путин избрал этот вектор для формирования идеологии новой России.



Путин и Мединский / фото росСМИ

Мединский начал угождать и работать на идеологическом поприще. В 2002 году он неожиданно становится литератором, хотя, по его словам, писать начал еще в 90-х. Тогда выходит его первая большая книга под пафосным названием "Мифы о России". Несмотря на то, что злые языки доказывали, что Мединский не писал ее, а украл текст из анонимного сетевого реферата, вскоре эта работа превратится в трилогию из тоненьких книжечек:

"О русском пьянстве, лени и жестокости";

"О русской демократии, грязи и "тюрьме народов";

"О русском воровстве, особом пути и долготерпении".

Названия этих "произведений" говорят сами за себя. Мединский пытается опровергнуть существующие стереотипы о России и русских с помощью исторических примеров. Уже в этих работах формируется особый творческий стиль Мединского, который заключается в произвольном применении или игнорировании фактов либо их подгонке под нужный и заявленный заранее вывод: иностранцы все врут, на самом же деле русские – самые лучшие и добрые люди на земле.

Люди склонны думать о себе хорошо. Обычно даже лучше, чем они есть на самом деле. Это относится и к целым народам, всегда старающимся сформировать о себе самое положительное мнение. Но только не к русским, с удивительным мазохизмом культивирующим о себе самые негативные стереотипы, причем со ссылкой на классиков: все, мол, "пьют", "воруют" (Карамзин), "ленивы и нелюбопытны" (Пушкин), хотят, чтобы у них, Емель, все было "по щучьему веленью"... Так правда ли это всё или мифы? Откуда это пошло? Сами про себя придумали или подсказал кто? Есть ли у этих утверждений историческая основа и какая? А как с теми же проблемами обстоит дело в "цивилизованных" Европе и Америке? И главное – в чем опасность такого поразительного самоуничижения для современного духа нации, для нашей сегодняшней жизни? Давайте окунемся в нашу историю и постараемся разобрать самые живучие, самые яркие и самые нелепые мифы о России,

– аннотация к великому литературному дебюту Владимира Мединского "Мифы о России. О русском пьянстве, лени и жестокости".

Позже эту методику Мединский использует в своей "легендарной" исторической докторской диссертации 2011 года, о которой 24 Канал как-то расскажет отдельно, ведь это реальный бред. Также эта трилогия уже в настоящее время фактически станет основной для официального российского учебника истории, по которому будут вынуждены учиться (то есть проходить зомбирование – 24 Канал) все россияне. При этом судьба сыграла с Мединским злую шутку, ведь российское вторжение в Украину много раз подтвердило, что якобы опровергнутые им мифы – печальная реальность и проклятие России. И сейчас об этом знают не только в Украине, но и во всем мире.

Факты сами по себе значат не слишком много. Скажу еще более грубо: в деле исторической мифологии они вообще ничего не значат. Все начинается не с фактов, а с интерпретаций. Если вы любите свою родину, свой народ, то история, которую вы будете писать, будет всегда положительная,

– научное кредо Владимира Мединского.

По мере того как Владимир Мединский писал все новые и новые "книжечки" (полноценной книгой их не назвать, это скорее брошюры в среднем на 150 страниц), а их тиражи росли, росло влияние и авторитет Мединского, а его карьера стремительно развивалась.

Он получил новые повышения в "Единой России", становился членом новых государственных комиссий. В 2011 году Мединский по приказу Путина вошел в состав правления фонда "Русский мир", а также был избран главой парламентского комитета по культуре. Параллельно с мыслями о "судьбе родины" Мединский не забывал и о мирском, в частности он стал автором нескольких лоббистских законопроектов о табачной индустрии, которые якобы ограничивали ее, а на самом деле – убирали "лишних" игроков. При этом связь депутата с табачной мафией, которая тянется еще со времен работы в PR, быстро раскрыли СМИ.

Министр культуры и изобретатель "победобесия"

В 2012 году у Мединского началась коротенькая черная полоса: он проиграл партийные праймериз "Единой России" и не воспользовался вторым шансом на довыборах в Курганской области. Не помогло Мединскому даже публичное обещание продать свою московскую квартиру ради ремонта местного храма и агитация придворного комика Михаила Задорнова, специально прибывшего на помощь другу. Кстати, именно возможным влиянием Мединского объясняется резкое изменение репертуара Задорнова, который на исходе своей жизни вместо саркастических монологов начал рассказывать о якобы забавных созвучиях и убеждать что "этруски на самом деле – это русские", а радуга – дуга египетского бога Ра.

Впрочем, о пиарщике после электорального фиаско не забыли: уже скоро Путин, который тогда был премьером, пока Дмитрий Медведев стал временным президентом, забрал Мединского под свое крыло и сделал советником – надвигались новые выборы президента, которые были формальностью, но ритуал нужно было соблюсти. Путин также сделал Мединского своим доверенным лицом на выборах, а после своей победы неожиданно для многих назначил его министром культуры в мае 2012 года.



Владимир Мединский на фоне портрета с Путиным / фото росСМИ

Это именно тот период, когда большинство узнало о существовании Мединского. Если раньше он был публицистом среднего звена, произведения которого воспринимались как забавная самодеятельность занудного графомана, то сейчас все его действия и заявления оказались под микроскопом: российская пресса тогда еще не была разгромлена и позволяла себе расследование и критические оценки.



"Золотой фонд" Мединского / инфографика "РБК"

Мединский стал "любимцем" журналистов, постоянно давал информационные и в большинстве своем скандальные поводы. При этом Мединский упорно пытался надувать щеки и делать максимально серьезное лицо, но почему-то у него всегда получалась клоунада.

Это даже касалось демонстрации преданности Путину – иначе как цирком министерский чехол на телефоне с изображением Путина в образе мачо не назовешь, а именно им кичился Мединский во время интервью в 2015 году для издания "РБК". Так же клоунадой является литературное "облизывание" патрона. В частности, в своей псевдоисторической книге "Стена" Мединский прямо обыгрывает цитату Путина "мочить в сортире", наделяя одного из героев вот такой фразой: "Повсюду супостатов преследовать будем. На дороге – так на дороге. А если в с*альне поймаем, так и в с*альне потеряем, в конце концов".

Имидж выдающегося ученого и гениального историка-провидца быстро был подвергнут сомнению и опровергнут банальным анализом его диссертаций и книг, дорогой костюм и очки не могли скрыть вайбов сельского интеллигента под хмельком, а в грозные заявления невозможно было поверить из-за неуверенной дикции и постоянных кринжевых заявлений.

Видимо, наиболее известным перлом Мединского того периода являются слова о том, что русский народ особенный, потому что имеет какую-то дополнительную хромосому, которая дает ему уникальную духовность и всё такое.

Я считаю, что после всех катастроф, обрушившихся на Россию в двадцатом веке, начиная с первой мировой и заканчивая перестройкой, тот факт, что Россия еще сохранилась и развивается, говорит, что у нашего народа есть одна лишняя хромосома,

– министр культуры России Мединский в интервью американской русскоязычной эмигрантской газете "Русская Жизнь" в октябре 2012 года раскрывает всю правду о русской культуре и "таинственной русской душе".

Похоже, этими словами министр хотел напустить красивостей, но на самом деле ляпнул большую глупость, ведь наличие лишней хромосомы – это не преимущество, а причина тяжелых генетических заболеваний. В частности, синдрома Дауна.



На это Мединскому указал один из тогдашних его самых больших критиков публицист Александр Невзоров.

Есть конспирологическая версия, что постоянные идиотские заявления Мединский делал намеренно, используя их как громоотвод от собственных коррупционных схем. Впрочем, скорее всего, это ИПСО от самого министра, ведь коррупция в России во времена Путина стала средством и смыслом государственного управления, и наказание за нее наступает не из-за разоблачения в СМИ, а из-за утраты доверия или гнева первого лица.

Мединский это хорошо понимал, поэтому крепко подхватил и принялся развивать идею "русского мира" и вообще делал все, что Путину нравилось, чтобы тот закрывал глаза на "дерибан" имени Мединского на патриотическом кино за государственные деньги, лоббизм табачной мафии, откаты для сестры и отца, махинации с налогом на прибыль для учреждений культуры и бюджетных учреждений.



Более того, на Мединского, будто из рога изобилия, посыпались награды и другие знаки внимания. Он стал главой созданного Путиным специально под него "Русского военно-исторического общества", кавалером Ордена Почета и Ордена преподобного Сергея Радонежского II степени, получил церковные награды и т.д.

Вместе с чиновничьим статусом росли и аппетиты Мединского. Летом 2015 года в газете "Известия" вышла авторская колонка министра под названием "Кто не кормит свою культуру, будет кормить чужую армию", в которой тот обосновал необходимость роста расходов на культуру, а на самом деле – на пропаганду. Также он заявил о необходимости цензуры. Все это в скором времени будет воплощено в жизнь, а сам министр неплохо на этом заработает.

Он будет одним из первых на распределении миллиардных бюджетов, выделенных на только что захваченный украинский Крым: повезет туда "культурный десант" и станет создавать так называемые детские военно-исторические лагеря.

По приказу Мединского начнется грабеж исторического наследия Крыма, вывоз достопримечательностей в Россию, а также строительство прямо на месте незавершенных раскопок уродливых "культурных центров".

Показательным примером стал художественный фильм "28 панфиловцев" – о вымышленных советских героях, которые якобы в 1941 году во время битвы под Москвой совершили героический подвиг: ценой собственной жизни остановили танковый прорыв немцев, уничтожив 17 танков противника. Реальность мифа была подвергнута сомнению и опровергнута еще во времена позднего СССР, но Мединский, выступавший фактическим продюсером ленты и распорядителем миллионов, объявил ее святой правдой и единственно возможной истиной.



Мединский и кино / фото росСМИ

В апреле 2016 года на премьере фильма он заявил журналистам, что, независимо от того, вымышленная история или нет, это "святая легенда, к которой нельзя прикасаться"… А люди, которые это делают, мерзавцы (в оригинале "мрази конченые" – 24 канал).

Впоследствии Мединский не раз повторял подобные заявления и даже расширял их. В частности, он говорил, что люди, которые "подвергают сомнению, копаются и пытаются опровергнуть подвиг наших предков, будут гореть в огне".

Идеолог рашизма

Владимир Мединский стал одним из исполнителей воли Путина по превращению Дня победы 9 мая в "победобесие", а самой памяти о Второй мировой – в агрессивный культ войны. Именно Мединский вытащил из маргинеса весь бред о славянском язычестве и коловратах, разбавил гусарами, Бородиным и синим платочком, заверил Путина в его подобии Петру Первому и возвел в идеологию весь этот мрак о "святой Руси" и "древнем Корсуне".

В настоящее время это стало основой агрессивной идеологии современной России и основанием для вторжения в Украину. Имя творению Мединского – рашизм, или русская версия фашизма.

По информации российского журналиста и политического эмигранта Михаила Зыгаря, именно Мединский ответственен за накачку историческим фактажом Путина и превращение того в генератора рандомного бреда о Рюрике, печенегах и половцах (помогла этому панедмия ковида, когда Путин изолировался от мира и имел больше времени на "историю").



Также, вероятно, Мединский был реальным автором (или руководителем группы авторов) печально известной "исторической" статьи Путина о единстве россиян и украинцев, вышедшей летом 2021 года и ставшей прологом к полномасштабному вторжению России в Украину.

24 Канал подробно разбирал этот текст и указал на его многочисленные ошибки. Если действительно его писал или редактировал Мединский, это многое объясняет, потому что он игнорирует факты и манипулирует ими: складывается впечатление, что автор живет в XIX веке и использует соответствующий понятийный аппарат, игнорируя все наработки и концепты следующих 150– 200 лет.

Подробный разбор здесь "Историческая статья" Путина – разоблачение российской лжи

Собственно, это и есть Мединский. Человек, не имеющий исторической школы и образования (кроме открытых лекций истфака МГУ, московского госуниверситета – 24 Канал), не знакомый ни с чем сложнее произведений Валентина Пикуля, которые считает реальными историческими фактами, не понимающий исторический контекст, не умеющий работать с источниками и научным инструментарием.

Вместо этого он сознательно фальсифицирует и подгоняет факты под нужную картинку. В итоге выходят фейки об "одном народе", "эффективном менеджере Сталине", "справедливых репрессиях", "величайшей геополитической катастрофе ХХ века", "изменниках-либералах", "коварном Западе", который постоянно устраивает заговоры против России и мудрых россиян, преодолевающих все препятствия.

Придворный шут на переговорах

Конечно, столь ценного кадра Путин будет держать при себе. С зимы 2020 года Мединский стал помощником президента Путина с зоной ответственности в виде координации государственной политики в исторической и гуманитарной сферах, то есть фактически тем, кем был Андрей Жданов для Сталина или Михаил Суслов для Брежнева.

Именно его Путин направил в феврале и марте 2022 года на переговоры с Украиной. Тогда российский диктатор фактически поручил Мединскому принять капитуляцию Украины. Тот, по воспоминаниям участников переговоров, вел себя в Стамбуле дерзко и кичливо, а еще – постоянно прибегал к рандомным историческим параллелям. При этом никакого авторитета Мединский не имел и ничего не решал. Он буквально каждый шаг согласовывал по телефону с Путиным (или кем-то из его окружения), а часто просто не мог дозвониться и все больше напоминал клоуна. Вернее, придворного шута.

История повторилась в мае 2025 года: Путин проигнорировал призыв Трампа прибыть в Стамбул на переговоры лично и направил вместо себя Мединского и практически ту же делегацию, что и в 2022 году. Мединский снова вел себя, как русский на отдыхе в Турции, снова сыпал историческими примерами и снова напоминал клоуна.

Требования России традиционно были неадекватны, и то, что их произносят голосом Мединского, придало ситуации еще большего сюрреализма. Ведь этот господин требовал отдать России полностью 4 области Украины и Крым, признать официально их оккупацию. Если же этого не произойдет, то угрожал захватить вместо 4 областей – 6.

Аргументом для угроз стала апелляция к Северной войне между Россией и Швецией, которая длилась 21 год. Интересно, что большинство из своих исторических угроз он читал по бумажке.

Что Мединский имел в виду: смотрите видео

Уже по завершении переговоров Мединский перевел документы из своей переговорной папки в интервью российским пропагандистам. Он заявил, что Россия не может согласиться на безусловное прекращение огня, поскольку примеры из истории русско-турецких, Северной и советско-финской войн свидетельствуют о том, что это плохая идея. В качестве аргумента он также привел фейковые цитаты Наполеона и Бисмарка. Интересно, что фейк о словах Бисмарка опровергается даже на сайте возглавляемого им же Российского военно-исторического общества.

Личная жизнь

Владимир Мединский женат на Марине Никитиной. Пара воспитывает 4 детей, самая младшая дочь родилась в 2017 году и не знает другой реальности, кроме той, которую по заказу Путина создал в России ее отец.



Мединский с женой и детьми / фото росСМИ