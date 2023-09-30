Шел по зову сердца: на передовой погиб фотограф Владимир Миронюк

Под вражеским огнем Донецкой области погиб фотограф Владимир Миронюк. Он был гражданином США, но с 2014 жил в Украине и был фотографом.

О тяжелой потере сообщил журналист Юрий Бутусов. В сети он рассказал историю Героя, передает 24 Канал.

Смотрите также В боях в Донецкой области погиб сын главы РВА: нацгвардеец Константин Ковтун вернулся на щите

Погиб с фотоаппаратом в руках

Владимир Миронюк – 59-летний украинец, который имел гражданство США. В Штатах он в течение многих лет работал водителем-дальнобойщиком. С началом Майдана он приехал в Украину и остался здесь. С 2014 года он по зову сердца отправился на фронт и начал фотографировать украинских защитников.

Герой-фотограф Владимир Миронюк погиб на передовых позициях под Курдюмовкой с фотоаппаратом в руках, с кадрами последнего, рискованного репортажа… На путях войны тысячи людей знали его по позывному "Джон". Он не являлся профессиональным журналистом. Он не был профессиональным фотографом. Он не был профессиональным солдатом. Но его впечатляющие фотографии видели многие люди, и чтобы делать такое там, где он был на фронте, нужно иметь сердце и выносливость воина,

– сообщил Бутусов.

По словам журналиста, "Джон" всегда хотел быть одиночкой. Для него было важнее, когда Герои с фронта просили выслать фотографии, которые он делал.

"А еще, меня часто разыскивают сейчас, когда надо найти последние фото погибших – и несколько раз было так, что единственное фото, которое осталось о человеке на его могиле – мое. Я чувствую себя полезным быть там, среди них, и я этим горжусь… А на жизнь мне как-то друзья помогут – мне нужно очень немного", – вспоминает журналист разговор с фотографом.

Владимир не только делал фотографии, но и участвовал в боевых действиях, когда в этом была необходимость.

Последний репортаж Владимир Миронюк сделал несколько дней назад на позиции украинской пехоты, где враг атаковал и много часов вел ураганный обстрел. Три дня его тело не могли унести из-за плотного обстрела,

– говорится в сообщении.

Мучительные потери Украины в войне

Под Опросным в Донецкой области погиб 24-летний защитник из Купянска Егор Петров. В октябре 2022 года он встал на защиту Украины в составе 53-й отдельной механизированной бригады. Защитник погиб во время артиллерийских обстрелов.

Война унесла жизни известного харьковского поэта Алексея Ивакина. О смерти воина стало известно 26 сентября. Алексей был вдохновителем и участником культурной среды "Литературный SLAM".

В Донецкой области погиб 24-летний Андрей Сороковой. Защитник был родом из Полтавской области. С началом полномасштабного вторжения Андрей добровольцем вступил в местное подразделение территориальной обороны, а уже в ноябре 2022 года получил повестку и вступил в ряды ВСУ.

Друзья "Джона" просят помочь найти такое заведение в Киеве, которое поможет организовать фотовыставку Владимира Миронюка с его фронтовыми фото