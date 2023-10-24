Третий топ за 1,5 года: в России скончался председатель совета директоров "Лукойла" Некрасов

В России умер Владимир Некрасов – председатель совета директоров "Лукойла". Как ни странно для России даже озвучили причину смерти. По официальным данным, это острая сердечная недостаточность.

По предварительным данным, Некрасов умер у себя дома – в Серебряном Бору. О смерти председателя совета директоров "Лукойла" сообщили росСМИ, информирует 24 Канал.

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Сообщается, что в нефтегазовой отрасли он работал более 50 лет и получил за это отличия от страны-террористки.

Ходят слухи об остановке сердца у Путина

В России – настоящий мор среди бизнесменов и топ-чиновников. Только за последний год на концерт в Кобзон отправились примерно 40 из них.

Накануне, 23 октября, в сети российские так называемые "источники" сообщали что остановку сердца пережил Владимир Путин. Телеграмм-каналы помойки фантазировали о "лежащем на полу политике и перевернутым столе". В то же время врачи вроде бы проявили чудеса героизма и вернули Путина "с того света". В Кремле информацию не комментировали. Однако, очевидно, это вброс, с какой-то целью распространившийся в сети.

Раньше слухи о возможной болезни Путина подогрели календарем на 2024 год. Туда собрали все старые фотографии диктатора. В то же время ни одной новой фотографии – не было. К слову, в ГУР МО заявляли, что Путин давно болеет раком.