Шрапнель попала в легкие, – полицейский из "20 дней в Мариуполе" о ранении в Покровске

Владимир Никулин работал полицейским, когда началась полномасштабная война. Он смог выехать из оккупированного Мариуполя и вернуться на службу, однако в августе 2023 года получил серьезное ранение в Покровске.

В эксклюзивном интервью 24 Каналу Никулин рассказал, как получил ранение в Донецкой области. Полицейский также признался, смог ли реабилитироваться после ранения.

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Оккупанты били подло

Полицейский смог выехать из оккупированного Мариуполя и после этого переехал в Покровск, где сейчас несет службу. Во время обстрела Покровска 7 августа 2023 года Владимир Никулин получил серьезное ранение.

Комментируя свое ранение, правоохранитель отмечает, что Покровск – это район проведения боевых действий, ведь город расположен в 25 километрах от линии фронта. Враг обстреливает населенный пункт из различного вооружения и страдает гражданское население. Никулин отмечает, что оккупанты бьют по Покровску с особым цинизмом.

"Россияне нанесли удар по жилому району Покровска, по жилой пятиэтажке, где в то время было много людей. После этого ракетного удара "Искандером", как уже потом выяснилось, пострадало много гражданских лиц. Это были люди в своих квартирах, или те, что сидели на дворе, это обычные прохожие, гражданские лица. Это было дерзкое военное преступление", – вспомнил Никулин.

Когда правоохранитель прибыл на место удара, то начал оказывать помощь пострадавшим. Все это время враг выжидал, а через 40 минут нанес повторный удар "Искандером". Оккупанты цинично били по тому же самому месту. Тогда Никулин получил ранение.

В то время полицейские уже сажали в автомобиль, можно сказать, последних пострадавших, которые были с контузией. Все произошло в считанные секунды, и услышав звук ракеты, я пытался отбежать, но, к сожалению, это невозможно было сделать. Потому что я уже падал, пытаясь спастись. Эта шрапнель, которой был снаряжен "Искандер", попала в легкие сзади. Потому что оккупанты сделали подло – они били сзади по спасателям, и тех, кто там находился и спасал людей,

– рассказал полицейский.

Как признался Никулин, никто не может полностью реабилитироваться после такого, ведь на это необходимо много времени. Сейчас полицейский продолжает службу.

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