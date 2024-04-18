В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу Нікулін розповів, як отримав поранення на Донеччині. Поліцейський також зізнався, чи зміг реабілітуватися після поранення.

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Окупанти били підло

Поліцейський зміг виїхати з окупованого Маріуполя і після цього переїхав до Покровська, де нині несе службу. Під час обстрілу Покровська 7 серпня 2023 року Володимир Нікулін отримав серйозне поранення.

Коментуючи своє поранення, правоохоронець наголошує, що Покровськ – це район проведення бойових дій, адже місто розташоване за 25 кілометрів від лінії фронту. Ворог обстрілює населений пункт з різного озброєння й страждає цивільне населення. Нікулін зауважує, що окупанти б'ють по Покровську з особливим цинізмом.

"Росіяни завдали удару по житловому району Покровська, по житловій п'ятиповерхівці, де на той час було багато людей. Після цього ракетного удару "Іскандером", як уже потім з'ясувалося, постраждало багато цивільних осіб. Це були люди у своїх квартирах, або ті, що сиділи на дворі, це звичайні перехожі, цивільні особи. Це був зухвалий воєнний злочин", – пригадав Нікулін.

Коли правоохоронець прибув на місце удару, то почав надавати допомогу постраждалим. Весь цей час ворог вичікував, а за 40 хвилин завдав повторного удару "Іскандером". Окупанти цинічно били по тому ж самому місцю. Тоді Нікулін отримав поранення.

У той час поліцейські вже саджали в автомобіль, можна сказати, останніх постраждалих, які були з контузією. Все сталося в лічені секунди, і почувши звук ракети, я намагався відбігти, але, на жаль, це неможливо було зробити. Тому що я вже падав, намагаючись врятуватися. Ця шрапнель, якою був споряджений "Іскандер", потрапила в легені ззаду. Бо окупанти зробили підло – вони били ззаду по рятувальниках, і тих, хто там перебував й рятував людей,

– розповів поліцейський.

Як зізнався Нікулін, ніхто не може повністю реабілітуватися після такого, адже на це необхідно багато часу. Нині поліцейський продовжує службу.

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