Работал на врага через сеть: СБУ подозревает в госизмене автора канала "Исландия" Петрова
- СБУ подозревает Владимира Петрова в государственной измене из-за подрывной деятельности в пользу России.
- Петрову инкриминируют отрицание полномасштабного вторжения, продвижение идей отказа от государственных символов Украины и подрыв мобилизации.
Против блогера и политтехнолога Владимира Петрова открыли уголовное производство. Служба безопасности Украины подозревает его в государственной измене, а сам Петров попал в громкий скандал из-за неправомерного бронирования.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк на своем YouTube-канале.
В чем подозревают Владимира Петрова?
Блогер и ведущий YouTube-канала "Исландия" Владимир Петров уже давно известен как скандальная персона. Еще с 14 января СБУ подозревает его в государственной измене. Сейчас говорится о том, что Петров через свои ресурсы помогал России вести подрывную деятельность против Украины.
Отметим! Владимир Петров ведет проекты "Исландия", "Школа коррупции" и "Люмпен шоу".
Так Служба безопасности узнала, что некоторые публичные выступления Петрова имеют враждебную риторику. Так он якобы отрицал полномасштабное вторжение, говорил, что война в Украине – это гражданская борьба, а также считал так называемые "ЛНР" и "ДНР" государственными образованиями.
Также Владимир Петров мог продвигать идеи об отказе от украинских государственных символов и распространял материалы, направленные на срыв мобилизации. Учитывая эти факты, Петров получил подозрение в государственной измене. Такое правонарушение наказывается лишением свободы на срок от 12 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без нее.
Скандал с бронированием Владимира Петрова в "НВМК": что известно?
В государственном учреждении "Национальное военное мемориальное кладбище" проводят расследование из-за неправомерного бронирования политтехнолога, приближенного к власти Владимира Петрова. Министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова отметила, что ведомство отреагировало на ситуацию, ведь принимает во внимание ценности ответственности, прозрачности и уважения.
После скандала, который опубликовали в сети, Петров уволился из "НВМК". Свое увольнение он не комментировал, однако известно, что это было его собственное решение.
В общем Петров уже давно работает в украинском информационном поле и распространяет провокационные информационные кампании.