Воевал с 2022 года и погиб как Герой: Киевщина прощается с Владимиром Полегеньким

Украина продолжает терять лучших людей на войне против агрессора. Трагическое известие всколыхнуло Обуховскую громаду. Стало известно, что за свободу Родины свою жизнь отдал Владимир Полегенький.

Владимир погиб как Герой во время выполнения боевого задания в населенном пункте Орехов Пологовского района Запорожской области. Произошло это 30 марта 2026 года, сообщает Обуховский городской совет.

Что известно о гибели Владимира Полегенького с Киевщины?

Владимир Полегенький защищал страну последние четыре года. Мужчину мобилизовали еще летом 2022 года. С тех пор он мужественно и самоотверженно выполнял свой воинский долг

Защитник имел звание солдата. Он служил мастером отделения ударных беспилотных авиационных комплексов взвода ударных беспилотных авиационных комплексов роты беспилотных авиационных комплексов мотопехотного батальона 118-й отдельной механизированной бригады.

Церемония прощания с Владимиром Полегеньким состоится 6 апреля 2026 года в 12:00 на его малой Родине – в селе Германовка. Там его и похоронят.

Обуховская община выражает искренние соболезнования маме Валентине Ивановне, сестре Надежде, дочери Веронике, гражданской жене Марии и ее дочери Софии, племянницам Анастасии и Юлии, всем родным, близким и собратьям,

– говорится в сообщении горсовета.

