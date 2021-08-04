Ветеран АТО Владимир Прохнич: что известно о мужчине, который захватил здание правительства
Источник:УНН
Вооруженный гранатой мужчина утром 4 августа угрожал взорвать Кабмин. После переговоров с правоохранителями нападавший сдался. Известно, что это – ветеран войны на Востоке Владимир Прохнич.
Владимиру Прохничу – 43 года. Он-родом из Луганска, однако сейчас проживает в Ирпене Киевской области. Там он занимается предпринимательством.
Важно Мужчину, который пришел с гранатой в Кабмин, задержали
Прохнич – боец батальона "Айдар"
В прошлом Владимир служил на Востоке, был бойцом батальона "Айдар". На странице мужчины в соцсетях есть фотографии в военной форме и с собратьями.
У мужчины в прошлом была травма
За свою службу Прохнич был награжден орденом "За мужество III степени". По информации СМИ, в 2016 году боец "Айдара" получил минно-взрывную травму и сотрясение головного мозга.Обратите внимание! Никаких личных данных на своей странице в соцсети Прохнич не обнародовал.
Смотрите фото со страницы Прохнича в фейсбуке:
Главное о захвате здания Кабмина:
- Мужчина вошел в здание Кабмина 4 августа около 10 утра.
- Впоследствии он вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство.
- Очевидцы говорят, что граната в руках нападавшего была без чеки.
- Мужчина требовал пропустить его внутрь здания правительства, иначе – он все взорвет.
- Правоохранители начали спецоперацию.
- С нападавшим провели переговоры. Для этого вызвали его товарищей.
- Ветеран АТО сдался после разговора с другом.
- Предварительной причиной его поступка называют отказ на его ветеранское обращение.
Смотрите видео захвата Кабмина: