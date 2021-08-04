Ветеран АТО Владимир Прохнич: что известно о мужчине, который захватил здание правительства

Вооруженный гранатой мужчина утром 4 августа угрожал взорвать Кабмин. После переговоров с правоохранителями нападавший сдался. Известно, что это – ветеран войны на Востоке Владимир Прохнич.

Владимиру Прохничу – 43 года. Он-родом из Луганска, однако сейчас проживает в Ирпене Киевской области. Там он занимается предпринимательством.

Важно Мужчину, который пришел с гранатой в Кабмин, задержали

Прохнич – боец батальона "Айдар"

В прошлом Владимир служил на Востоке, был бойцом батальона "Айдар". На странице мужчины в соцсетях есть фотографии в военной форме и с собратьями.

У мужчины в прошлом была травма

За свою службу Прохнич был награжден орденом "За мужество III степени". По информации СМИ, в 2016 году боец "Айдара" получил минно-взрывную травму и сотрясение головного мозга.

Никаких личных данных на своей странице в соцсети Прохнич не обнародовал.

Смотрите фото со страницы Прохнича в фейсбуке:

Главное о захвате здания Кабмина:

Мужчина вошел в здание Кабмина 4 августа около 10 утра.

Впоследствии он вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство.

Очевидцы говорят, что граната в руках нападавшего была без чеки.

Мужчина требовал пропустить его внутрь здания правительства, иначе – он все взорвет.

Правоохранители начали спецоперацию.

С нападавшим провели переговоры. Для этого вызвали его товарищей.

Ветеран АТО сдался после разговора с другом.

Предварительной причиной его поступка называют отказ на его ветеранское обращение.

Смотрите видео захвата Кабмина: