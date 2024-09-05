"Управляют инопланетяне": Путин наговорил бреда о власти Украины, мобилизации и переговорах

Российский президент Владимир Путин редко выступает на публике, однако всегда делает это эпично. На этот раз он снова сделал несколько заявлений об Украине и полномасштабной войне.

Владимир Путин сделал несколько заявлений, которые касаются также и Украины и хода полномасштабной войны. О главных из них рассказывает 24 Канал.

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