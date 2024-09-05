"Управляют инопланетяне": Путин наговорил бреда о власти Украины, мобилизации и переговорах
Российский президент Владимир Путин редко выступает на публике, однако всегда делает это эпично. На этот раз он снова сделал несколько заявлений об Украине и полномасштабной войне.
Владимир Путин сделал несколько заявлений, которые касаются также и Украины и хода полномасштабной войны. О главных из них рассказывает 24 Канал.
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Владимир Путин высказался также и о мобилизации в Украине. Он считает, что скоро начнут мобилизовать студентов и "дойдут до гитлерюгенда". Очевидно, Путин перекладывает собственные страхи на Украину, ведь именно в России детям со школы прививают мысль, что умереть за амбиции и территориальные претензии России – это честь. По его словам. ситуацию раскачать не удалось. Вероятно, именно поэтому в России обходят тему событий в Курской области, ведь это поставит под сомнение это утверждение. Российский президент убежден, что газ все равно будут покупать. потому что "без этого невозможно". Владимир Путин сказал, что Россия готова вести переговоры с Киевом не на основе "эфемерных требований", а на основе документов, которые были подготовлены в Стамбуле. Кроме этого, он сказал, что якобы договориться в Стамбуле с Киевом удалось", однако, но Киеву "дали команду" не идти на это. Путин никак не выучит, что Украина не выполняет ничьих "команд", а является суверенным и независимым государством. Не обошел Путин также и темы так называемых гарантий безопасности для агрессорки. По его словам, Россия при урегулировании с Киевом и Западом будет искать такие формы и гарантии, которые бы работали. В то же время все условия, на которые готова согласиться Россия, это – ультиматумы исключительно в ее интересах. Он также прокомментировал боевые действия на Донбассе. Путин цинично заявил, что прежде всего нужно думать о людях и о том, как их защитить. Он также назвал освобождение Донбасса первоочередной целью России. Российский президент всячески убеждает, что ситуация под контролем, а наступлением на Курскую область Украина ослабила сама себя. Он также заявил об успешном продвижении на Покровском направлении и о захвате "треугольника". Что это за "треугольник" он уточнять не стал. Путин также заявил о потерях Украины, которые отказался называть, но которые "подтверждаются сразу из нескольких источников". Российский президент Владимир Путин сказал, что иногда ему кажется, что Украиной управляют инопланетяне или иностранцы. Он также повторил тезис российской пропаганды о том, что Запад сказал нашему государству воевать "до последнего украинца".
О мобилизации в Украине
Путин о внутренней ситуации в России
Газ будут покупать
Путин о переговорах
Гарантии безопасности
Путин о ситуации на Донбассе
Украиной управляют инопланетяне
Владимир Путин высказался также и о мобилизации в Украине. Он считает, что скоро начнут мобилизовать студентов и "дойдут до гитлерюгенда".
Очевидно, Путин перекладывает собственные страхи на Украину, ведь именно в России детям со школы прививают мысль, что умереть за амбиции и территориальные претензии России – это честь.
По его словам. ситуацию раскачать не удалось. Вероятно, именно поэтому в России обходят тему событий в Курской области, ведь это поставит под сомнение это утверждение.
Российский президент убежден, что газ все равно будут покупать. потому что "без этого невозможно".
Владимир Путин сказал, что Россия готова вести переговоры с Киевом не на основе "эфемерных требований", а на основе документов, которые были подготовлены в Стамбуле.
Кроме этого, он сказал, что якобы договориться в Стамбуле с Киевом удалось", однако, но Киеву "дали команду" не идти на это. Путин никак не выучит, что Украина не выполняет ничьих "команд", а является суверенным и независимым государством.
Не обошел Путин также и темы так называемых гарантий безопасности для агрессорки. По его словам, Россия при урегулировании с Киевом и Западом будет искать такие формы и гарантии, которые бы работали.
В то же время все условия, на которые готова согласиться Россия, это – ультиматумы исключительно в ее интересах.
Он также прокомментировал боевые действия на Донбассе. Путин цинично заявил, что прежде всего нужно думать о людях и о том, как их защитить.
Он также назвал освобождение Донбасса первоочередной целью России. Российский президент всячески убеждает, что ситуация под контролем, а наступлением на Курскую область Украина ослабила сама себя.
Он также заявил об успешном продвижении на Покровском направлении и о захвате "треугольника". Что это за "треугольник" он уточнять не стал.
Путин также заявил о потерях Украины, которые отказался называть, но которые "подтверждаются сразу из нескольких источников".
Российский президент Владимир Путин сказал, что иногда ему кажется, что Украиной управляют инопланетяне или иностранцы.
Он также повторил тезис российской пропаганды о том, что Запад сказал нашему государству воевать "до последнего украинца".