Сигнал для таких, как Токаев, – журналист из Казахстана об ордере на арест Путина

Выдача Владимиру Путину ордера на арест всколыхнет мир и руководство государств. Под раздачу попадут те страны, которые всячески пытаются игнорировать преступления Путина.

Об этом 24 Каналу рассказал Арман Шураев – общественный деятель и журналист из Казахстана. По его словам, решение Международного уголовного суда повлияет и на власть Казахстана.

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История повторяется

Арман Шураев подчеркнул, что ордер на арест – это лишь небольшая часть усилий, которые должны быть приложены, чтобы преступники и фашисты – глава России и его стая, обязательно понесли наказание.

По его мнению, ситуация очень напоминает историю, когда на скамье подсудимых оказались приспешники лидера нацизма.

Пока новый Гитлер – это Путин!

– убежден он.

Общественный деятель объяснил, что президент России непременно понесет наказание за все свои преступления, направленные против народов, которые он годами обижал.

"Вся история его правления – это история геноцида, которую он творил по отношению к чеченскому народу, молдавскому, грузинскому и последние 8–9 лет это и история сплошного геноцида по отношению к Украине", – обратил внимание он.

По его мнению, все были рады услышать, что мировое сообщество уже перестало воспринимать Путина как человека, вызывающего хотя бы малейшее уважение.

Арман Шураев объяснил, какое отношение ордер на арест Путина имеет к Казахстану и его руководству: смотрите видео

Сигнал для Казахстана

Шураев объяснил, что ордер на арест Путина так или иначе будет относиться и к Казахстану.

Я сразу подумал: "А как же мой президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев теперь будет с ним здороваться, обниматься или поздравлять его с любым праздником?

– объяснил он.

По его мнению, это первая победа Украины на дипломатическом и международном фронте.

"90% жителей Казахстана поддерживают такое решение. Путин – фашист и он должен отвечать перед трибуналом", – добавил он.

По словам общественного деятеля, решение МКС – это знак для тех немногих оставшихся в России союзников. В частности, и для Казахстана, часто воздерживающегося от голосований в рамках ООН по украинскому вопросу.

Это четкий сигнал руководству Казахстана, других стран, которые еще тяготеют к России, а точнее находятся в орбите ее влияния и интересов. Токаеву теперь просто нужно перейти рубикон,

– убежден он.

Шураев подчеркнул, что президент Казахстана является дипломатом с большим стажем. Впрочем, даже это сейчас не важно, когда в Украине идет война и тысячами гибнут люди, среди которых дети.

Ордер на арест Путина: главное