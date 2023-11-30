В России все изменилось с 2012 года: что тогда произошло с Путиным

Ныне существуют версии о том, что Владимир Путин якобы испытывает проблемы со здоровьем или вообще умер. Однако разговоры об этом начались еще в 2012 году.

Об этом 24 Каналу рассказал писатель, публицист, общественный деятель, российский оппозиционер Ростислав Мурзагулов, отметив, что такую версию ему рассказал знакомый, являвшийся одним из влиятельных политиков России. Мол, эти разговоры велись в Кремле.

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"Возникла такая ситуация, что Путин в 2012 году вдруг исчез. Отменил все мероприятия важные, отменил поездку на G8. Отправил туда Медведева", – рассказал публицист.

Что случилось с Путиным в 2012 году: смотрите видео

Все, мол, потому, что президент России должен был формировать правительство. Хотя, согласно российским законам, это должен делать премьер. Один из адъютантов Путина, по словам собеседника писателя, говорил о том, что президенту России якобы диагностировали онкологию. А некоторые врачи утверждали, что он не проживет больше года.

И вдруг Путин появляется обратно. Здоровый, красивый. Везде ездит, ничего не отменяет и правительство само уже не формирует, и во всем участвует охотно,

– подчеркнул Мурзагулов.

Тогда начались интересные совпадения. Так начали "разгонять" тех людей, которые общались с президентом России. Кого назначили губернатором, а кого отправили в силовые структуры.

К тому же в тот же примерно период Владимир Путин развелся с женой Людмилой. Тогда возникла легенда о "феерическом романе" с гимнасткой Алиной Кабаевой. Однако официально глава Кремля её не представил.

Подменить заболевшего Путина двойником по их логике – это на самом деле, наверное, не чуть ли безумнее, чем нападать на соседнюю страну под каким-то предлогом "поиска" мифических "нацистов". Они сами приучают к тому, что люди верят в это все, ведь они совершают это безумие каждый день,

– подчеркнул общественный деятель.

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