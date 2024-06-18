Вместе с визитом Путина в КНДР: Россия направила около 40 военных кораблей в Тихий океан

Военно-морской флот России 18 июня решил неожиданно начать учения. В Тихий океан отправили 40 военных кораблей страны-агрессора.

Журналисты Bild отметили, что эти учения происходят перед тем, как российский диктатор Владимир Путин едет с "дружеским" визитом в Северную Корею. В КНДР президент России проведет два дня.

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Россия вывела в Тихий океан 40 своих военных кораблей

В немецком издании отметили, что в маневрах военно-морского российского флота участвуют около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения.

Страна-агрессор также объявила о планах перебросить около 20 самолетов и вертолетов для проведения военных учений. Учения будут проходить в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей и продлятся до 28 июня.

Россия также заявила, что военные учения якобы сосредоточены на отработке тактики борьбы с подводными лодками и усилении защиты от воздушных атак.

Стоит отметить, что Путин отправится в КНДР 18 июня с двухдневным "дружественным государственным визитом", о чем сообщили в Кремле, а также в государственных СМИ Северной Кореи.

Напомним, что накануне своего визита российский диктатор подписал распоряжение о стратегическом партнерстве с Северной Кореей. Вероятнее всего, документ расширит военное сотрудничество двух государств и позволит стране-агрессору и в дальнейшем получать ракетное вооружение от КНДР.