Делает это намеренно: У Путина есть 2 важные причины для визита в Китай

Российский диктатор планирует посетить Китай. Вероятно, есть 2 основные причины для переговоров в КНР.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил 24 Каналу, что первая – это то, что Владимир Путин заявлял о том, что Россия якобы "не против" мира и не выступает категорически против китайского "мирного плана". Об этом диктатор говорил китайскому изданию. К слову, Путин будет с визитом в КНР 16 – 17 мая.

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"Это все делается абсолютно сознательно на фоне того, что в Швейцарии должен состояться саммит в поддержку украинского плана – украинской формулы мира, которая базируется в отличие от того, что предлагают другие, на нормах международного права, на уставе ООН", – сказал Мусиенко.

План, который устраивает Россию

Страна-агрессор понимает, что в такой ситуации она выглядит изолированной, а ее позиция будет продемонстрирована и информационно прокоммуницирована как позиция меньшинства.

Путин пытается использовать этот визит как такую мощную демонстрацию, что, мол, "Россия не одна, с нами такая мощная держава – Китай". Он пытается их перетянуть на свою сторону, подыгрывая тем, что они готовы принять китайскую "формулу мира",

– подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.

Теперь у Пекина нет возможности сказать, что он теперь "наблюдает за этим отстраненно". Все потому, что теперь Россия напрямую говорит о том, что она принимает "мирный план" КНР.

"Китайский "мирный план" – это перемирие по линии фронта и все. Это очень сильно устраивает Россию", – отметил Александр Мусиенко.

По его словам, когда глава КНР Си Цзиньпин посещал Европу, начали говорить о том, что якобы обсуждаются "определенные параметры мира".

Мусиенко добавил, что в новейшей истории нет примеров, когда мирные переговоры при посредничестве Китая заканчивались успехом. Так, например, когда были переговоры о прекращении огня в Корее, как следствие – подписали договоренности о перемирии в 1953-м году. Это привело к созданию двух Корей – Северной и Южной.

"Они рассматривают и такой сценарий, поэтому возобновились публикации в The New York Times – какие возможные сценарии. Они говорят: "Или замораживание войны, или прекращение огня, и "корейский", – добавил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Это то, что может устраивать Россию на определенный период времени. Все, чтобы зафиксировать свое военное присутствие на этих территориях, которые она оккупирует или еще планирует оккупировать до того времени, пока такое перемирие теоретически может быть подписано.

Вторая причина для визита

Второй момент – это экономика. Владимир Путин везет с собой делегацию бизнесменов. Все, чтобы получить инструкции в Пекине – мол, какое сырье нужно Китаю.

То есть увеличивает зависимость России от Китая. Думаю, что это две основные причины,

– сказал Мусиенко.

Китай говорит о переговорах между Украиной и Россией