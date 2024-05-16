Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив 24 Каналу, що перша – це те, що Владімір Путін заявляв про те, що Росія нібито "не проти" миру та не виступає категорично проти китайського "мирного плану". Про це диктатор говорив китайському виданню. До слова, Путін буде з візитом у КНР 16 – 17 травня.

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"Це все робиться абсолютно свідомо на тлі того, що у Швейцарії має відбутися саміт на підтримку українського плану – української формули миру, яка базується на відміну від того, що пропонують інші, на нормах міжнародного права, на статуті ООН", – сказав Мусієнко.

План, який влаштовує Росію

Країна-агресорка розуміє, що у такій ситуації вона виглядає ізольованою, а її позиція буде продемонстрована та інформаційно прокомунікована як позиція меншості.

Путін намагається використати цей візит як таку потужну демонстрацію, що, мовляв, "Росія не одна, з нами така потужна держава – Китай". Він намагається їх перетягти на свій бік, підігруючи тим, що вони готові прийняти китайську "формулу миру",

– наголосив керівник Центру військово-правових досліджень.

Тепер у Пекіну немає можливості сказати, що він тепер "спостерігає за цим відсторонено". Усе через те, що тепер Росія напряму говорить про те, що вона приймає "мирний план" КНР.

"Китайський "мирний план" – це перемир'я по лінії фронту і все. Це дуже сильно влаштовує Росію", – наголосив Олександр Мусієнко.

За його словами, коли глава КНР Сі Цзіньпін відвідував Європу, почали говорити про те, що нібито обговорюються "певні параметри миру".

Мусієнко додав, що у новітній історії немає прикладів, коли мирні переговори за посередництва Китаю закінчувалися успіхом. Так, наприклад, коли були переговори про припинення вогню в Кореї, як наслідок – підписали домовленості про перемир'я у 1953-му році. Це призвело до створення двох Корей – Північної та Південної.

"Вони розглядають і такий сценарій, тому відновились публікації у The New York Times – які можливі сценарії. Вони кажуть: "Або замороження війни, або припинення вогню, і "корейський", – додав керівник Центру військово-правових досліджень.

Це те, що може влаштовувати Росію на певний період часу. Усе, аби зафіксувати свою військову присутність на цих територіях, які вона окупує або ще планує окупувати до того часу, поки таке перемир'я теоретично може бути підписане.

Друга причина для візиту

Другий момент – це економіка. Владімір Путін везе з собою делегацію бізнесменів. Усе, аби отримати інструкції у Пекіні – мовляв, яка сировина потрібна Китаю.

Тобто збільшує залежність Росії від Китаю. Думаю, що це дві основні причини,

– сказав Мусієнко.

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