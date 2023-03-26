Путин хвастается производством танков: в ISW элегантно "закрыли" ему рот

Владимир Путин совсем заврался. Бункерный дед испугался помощи, оказываемой странами-союзницами Украине, и выдал заявление о производстве танков в России. В ISW поставили Путина на место фактам.

Комментируя, что Украина получит 400 танков, Путин решил похвастаться, что Россия изготовит – более 1600 единиц. Бункерный дед размечтался, что у страны-террористки будет в три раза больше танков, чем в Украины.

Обратите внимание Ядерный потенциал России – это легенда, а ядерный чемодан – просто игрушка, – эксразведчик.

Что говорят в ISW

В ISW подчеркнули, что заявления Путина – оторваны от реальности, учитывая военно-промышленный комплекс России. Страна террористка имеет ограниченные возможности для изготовления танков. Россия игнорирует свои танковые потери на поле боя.

В общей сложности в ISW считают: чтобы реализовать объявленное, Путину понадобится не менее 6 лет.

"Уралвагонзавод" – единственный в России производящий танки – до 20 единиц ежемесячно. Ввиду санкций, наложенных на Россию, и дефицита квалифицированных рабочих, вряд ли завод сможет нарастить мощности.

Очевидно, Россия будет пытаться вытащить и отремонтировать какие-то старые танки.

Страна-террористка уже снимает с хранения старые образцы танков. В частности, речь идет о Т-54 и Т-55. История этих танков уходит еще в середину XX века. В частности, во времена "Пражской весны".