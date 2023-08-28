Путин может совершить несколько зарубежных визитов: политолог назвал возможные страны

По данным российских СМИ, осенью Владимир Путин может совершить несколько зарубежных визитов. Однако при этом будет тайно перемещаться из-за страха ареста. Но другой вопрос – куда именно будут эти визиты. "Главной" заграничной поездкой российского диктатора, даже не одной, могут быть очередные визиты к Александру Лукашенко.

Об этом 24 Каналу заявил политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман, отметив, что, по всей вероятности, лидеры или диктаторы других государств так часто не встречают друг с другом, как они.

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"Эти два клоуна друг друга развлекают. Встречаются с какой-то невероятной частотой. Я думаю, что с Путиным Лукашенко встречается чаще, чем с собственными высшими чиновниками", – сказал Эйдман.

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России. Владимир Путин обвиняется в незаконной депортации, а также перемещении детей с оккупированных территорий Украины. Его могут арестовать на территории стран, ратифицировавших Римский устав.

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Не дальше "окрестностей"

Кроме того, бункерный дед может поехать в Среднюю Азию. Политолог считает, что президент страны-агрессора не поедет дальше тех территорий, которые он более или менее контролирует.

Исключением может быть поездка Владимира Путина в КНР. Ведь Россия воспринимает Китай "старшим братом" и "старшим партнером". Туда российский диктатор может поехать, чтобы показать свое уважение Си Цзиньпину.

Путин может и рискнуть. Тем более, поездка в Китай – риск минимальный, в Гаагу его точно не сдадут. И вряд ли тоже отравят – это ни к чему,

– подчеркнул Игорь Эйдман.

Путин боится ехать за пределы России