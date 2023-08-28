Путин может совершить несколько зарубежных визитов: политолог назвал возможные страны
По данным российских СМИ, осенью Владимир Путин может совершить несколько зарубежных визитов. Однако при этом будет тайно перемещаться из-за страха ареста. Но другой вопрос – куда именно будут эти визиты. "Главной" заграничной поездкой российского диктатора, даже не одной, могут быть очередные визиты к Александру Лукашенко.
Об этом 24 Каналу заявил политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман, отметив, что, по всей вероятности, лидеры или диктаторы других государств так часто не встречают друг с другом, как они.
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"Эти два клоуна друг друга развлекают. Встречаются с какой-то невероятной частотой. Я думаю, что с Путиным Лукашенко встречается чаще, чем с собственными высшими чиновниками", – сказал Эйдман.Обратите внимание! Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России. Владимир Путин обвиняется в незаконной депортации, а также перемещении детей с оккупированных территорий Украины. Его могут арестовать на территории стран, ратифицировавших Римский устав.
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Не дальше "окрестностей"
Кроме того, бункерный дед может поехать в Среднюю Азию. Политолог считает, что президент страны-агрессора не поедет дальше тех территорий, которые он более или менее контролирует.
Исключением может быть поездка Владимира Путина в КНР. Ведь Россия воспринимает Китай "старшим братом" и "старшим партнером". Туда российский диктатор может поехать, чтобы показать свое уважение Си Цзиньпину.
Путин может и рискнуть. Тем более, поездка в Китай – риск минимальный, в Гаагу его точно не сдадут. И вряд ли тоже отравят – это ни к чему,
– подчеркнул Игорь Эйдман.
Путин боится ехать за пределы России
- Российский диктатор должен был принять участие в саммите стран БРИКС, который проходил в ЮАР. Однако туда приехал министр иностранных дел России Сергей Лавров, а бункерный дед участвовал онлайн.
- Президент страны-агрессора должен был приехать с визитом в Турцию. Путин и Эрдоган договаривались о визите российского диктатора во время телефонного разговора. Теперь, по данным СМИ, Реджеп Эрдоган сам приедет на встречу к бункерному деду в Россию. Журналисты предполагают, что это произойдет 8 сентября.
- В этом году российский диктатор фактически стал невыездным. А также упустил возможность вести эффективную международную коммуникацию. Политолог Николай Давыдюк считает, что страна-агрессор может действовать иначе – приглашать к себе представителей государств.