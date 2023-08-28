Про це 24 Каналу заявив політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман, зауваживши, що, ймовірно, лідери чи диктатори інших держав так часто не зустрічають один з одним, як вони.
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"Ці два клоуни один одного розважають. Зустрічаються з якоюсь неймовірною частотою. Я думаю, що з Путіним Лукашенко зустрічається частіше, ніж з власними вищими чиновниками", – сказав Ейдман.
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Не далі "околиць"
Окрім того, бункерний дід може поїхати в Середню Азію. Політолог вважає, що президент країни-агресорки не поїде далі тих територій, які він більш-менш контролює.
Винятком може бути поїздка Владіміра Путіна до КНР. Адже Росія сприймає Китай за "старшого брата" та "старшого партнера". Туди російський диктатор може поїхати, щоби показати свою повагу до Сі Цзіньпіна.
Путін може і ризикнути. Тим паче поїздка в Китай – ризик мінімальний, у Гаагу його точно не здадуть. І навряд чи теж отруять – це ні до чого,
– наголосив Ігор Ейдман.
Путін боїться їхати за межі Росії
- Російський диктатор мав взяти участь у саміті країн БРІКС, що проходив у ПАР. Однак туди приїхав міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров, а бункерний дід брав участь онлайн.
- Президент країни-агресорки мав приїхати з візитом у Туреччину. Путін та Ердоган домовлялися про візит російського диктатора під час телефонної розмови. Тепер, за даними ЗМІ, Реджеп Ердоган сам приїде на зустріч до бункерного діда в Росію. Журналісти припускають, що це станеться 8 вересня.
- Протягом цього року російський диктатор фактично став невиїзним. А також втратив можливість вести ефективну міжнародну комунікацію. Політолог Микола Давидюк вважає, що країна-агресорка може діяти інакше – запрошувати до себе представників держав.