Про це 24 Каналу заявив політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман, зауваживши, що, ймовірно, лідери чи диктатори інших держав так часто не зустрічають один з одним, як вони.

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"Ці два клоуни один одного розважають. Зустрічаються з якоюсь неймовірною частотою. Я думаю, що з Путіним Лукашенко зустрічається частіше, ніж з власними вищими чиновниками", – сказав Ейдман.

Зверніть увагу! Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт президента Росії. Владіміра Путіна звинувачують у незаконній депортації, а також переміщенні дітей з окупованих територій України. Його можуть арештувати на території країн, які ратифікували Римський статут.

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Не далі "околиць"

Окрім того, бункерний дід може поїхати в Середню Азію. Політолог вважає, що президент країни-агресорки не поїде далі тих територій, які він більш-менш контролює.

Винятком може бути поїздка Владіміра Путіна до КНР. Адже Росія сприймає Китай за "старшого брата" та "старшого партнера". Туди російський диктатор може поїхати, щоби показати свою повагу до Сі Цзіньпіна.

Путін може і ризикнути. Тим паче поїздка в Китай – ризик мінімальний, у Гаагу його точно не здадуть. І навряд чи теж отруять – це ні до чого,

– наголосив Ігор Ейдман.

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