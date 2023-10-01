Паранойя в Кремле всегда процветала: чего панически боится Путин
Владимир Путин так боится предательства, что проводит постоянную ротацию среди своих телохранителей. В общем, он живет в своем конспирологическом мире и боится любых заговоров против него.
Однако диктатор не опасается вероятных внутриполитических интриг российской элиты. Такое мнение 24 Каналу выразил советник по коммуникациям легиона "Свобода России" Алексей Барановский, рассказав, чего боится больше всего глава Кремля.
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Самый большой страх Путина
Путина прежде всего беспокоит возможное влияние "коварного" Запада на него. Якобы западные лидеры вербуют охрану российского диктатора и облучают ее с помощью интернета.
Затем они сходят с ума и их решают на всякий случай заменить. Мы, конечно, смеемся над этим. Но старшие люди советской закалки воспринимают все серьезно через методички 1974 года,
– сказал Алексей Барановский.
По его мнению, паранойя всегда процветала в Кремле. Об этом свидетельствуют встречи за длинными столами, постоянное пребывание в бункере и, конечно же, двойники Путина.
Барановский о самых больших страхах Владимира Путина: смотреть видео
Манипулировать, всех запутывать и освещать кремлевского диктатора как самого "умного" – классика для России. По словам Барановского, такие выходки уже даже плохо работают на внутреннюю публику.
Путин уже давно выглядит смешным и даже жалким,
– резюмировал советник по коммуникациям легиона "Свобода России".
Страхи Путина: что известно
- Для российского диктатора Владимира Путина существует несколько ситуаций, которых он опасается. Однако его самый большой страх – это потеря Крыма. В западных странах существует мнение, что Путин – это якобы "мачо", которого все должны бояться, не загонять в угол и давать ему простор.
- Путин очень боится за свою жизнь, поэтому постоянно использует двойников. Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что неизвестно, жив ли Путин все еще. Тот диктатор, которого все привыкли видеть, появлялся в последний раз на публике в июне 2022 года.
- Также Кремль считает, что после гибели предводителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина существует угроза нового мятежа. Путин дал своим силовикам задачу не допустить событий, которые устроили вагнеровцы в конце июня 2023 года.