У Путина много "кошельков": кому могут достаться активы диктатора
У Владимира Путина большое количество "кошельков", поэтому проблем на счет его наследства не будет. Сам же российский диктатор официально почти ничем не владеет.
Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, отметив, что в официальной фискальной декларации президента России мало, что записано.
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"Бедный, как церковная мышь"
"Там старый ГАЗ-21 "Волга", гараж и еще какой-то там участок размерами 3 на 2 – гроб положить и все. Все остальные "кошельки" работают", – отметил Жирнов.
Среди "кошельков", в частности, гимнастка Алина Кабаева, которую называют любовницей президента России. А также – бывшая жена Путина Людмила Очеретная со своим новым мужем. Супруги владеют довольно элитным зданием на Воздвиженке в Москве. К слову, оно построено с нарушением архитектурных норм города.
Это здание, по словам бывшего сотрудника КГБ, арендует "Газпром", "Роснефть" и всяческие российские государственные компании, которые так отмывают свои деньги через экс-жену российского диктатора и ее нового мужа.
Кому могут достаться активы российского диктатора: смотрите видео
Путина давно не интересуют деньги
Человека, в положении Владимира Путина, считает Жирнов, давно перестали интересовать деньги. Ведь единственный "наркотик", который у него остается, – это власть. Ее российский диктатор пытается реализовать.
Которую он реализует посягнув на Украину, ломая через колено Россию, угрожая ядерной войной всему миру,
– сказал Сергей Жирнов.
Путин и его вероятные наследники
- Бывшая жена российского диктатора Людмила Шкребнева (за вторым мужем как Очеретная) владеет несколькими виллами за пределами России. Ранее расследователи Навального сообщали, что общая стоимость состояния ее семьи составляет около 600 миллионов рублей. В частности, бывшая жена Путина владеет поместьем близи Кремля. Его площадь – более 4000 квадратных метров. По данным расследователей, компании Людмилы Шкребневой финансируются мэрией Москвы, "Северсталью" и "Газпромбанком".
- Кремль всячески отрицает информацию о наследниках Владимира Путина. По данным СМИ, кроме двух дочерей от первого брака и одной внебрачной, у бункерного деда есть еще сыновья от своей любовницы Алины Кабаевой.
- Есть информация, что Кабаева снова беременная от Путина. Кроме того, инсайдеры утверждают, что олимпийская чемпионка вынашивает девочку. А это, мол, почему-то не очень понравилось российскому диктатору.