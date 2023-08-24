У Путина много "кошельков": кому могут достаться активы диктатора

У Владимира Путина большое количество "кошельков", поэтому проблем на счет его наследства не будет. Сам же российский диктатор официально почти ничем не владеет.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, отметив, что в официальной фискальной декларации президента России мало, что записано.

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"Там старый ГАЗ-21 "Волга", гараж и еще какой-то там участок размерами 3 на 2 – гроб положить и все. Все остальные "кошельки" работают", – отметил Жирнов.

Среди "кошельков", в частности, гимнастка Алина Кабаева, которую называют любовницей президента России. А также – бывшая жена Путина Людмила Очеретная со своим новым мужем. Супруги владеют довольно элитным зданием на Воздвиженке в Москве. К слову, оно построено с нарушением архитектурных норм города.

Это здание, по словам бывшего сотрудника КГБ, арендует "Газпром", "Роснефть" и всяческие российские государственные компании, которые так отмывают свои деньги через экс-жену российского диктатора и ее нового мужа.

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Путина давно не интересуют деньги

Человека, в положении Владимира Путина, считает Жирнов, давно перестали интересовать деньги. Ведь единственный "наркотик", который у него остается, – это власть. Ее российский диктатор пытается реализовать.

Которую он реализует посягнув на Украину, ломая через колено Россию, угрожая ядерной войной всему миру,

– сказал Сергей Жирнов.

Путин и его вероятные наследники