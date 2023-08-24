Про це 24 Каналу розказав ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що в офіційній фіскальній декларації президента Росії мало, що записано.

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"Там старий ГАЗ-21 "Волга", гараж і ще якась там ділянка розмірами 3 на 2 – труну покласти й все. Усі інші "гаманці" працюють", – зауважив Жирнов.

А серед "гаманців", зокрема, гімнастка Аліна Кабаєва, яку називають коханкою президента Росії. А також – колишня дружина Путіна Людмила Очеретна зі своїм новим чоловіком. Подружжя володіє доволі елітною будівлею на Воздвиженці у Москві. До слова, вона побудована з порушенням архітектурних норм міста.

Цю будівлю, за словами колишнього співробітника КДБ, орендує "Газпром", "Роснафта" та усілякі російські державні компанії, які так відмивають свої гроші через ексдружину російського диктатора та її нового чоловіка.

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Путіна давно не цікавлять гроші

Людину, у положенні Владіміра Путіна, вважає Жирнов, давно перестали цікавити гроші. Адже єдиний "наркотик", який в нього залишається, – це влада. Її російський диктатор намагається реалізувати.

Яку він реалізовує посягнувши на Україну, ламаючи через коліно Росію, погрожуючи ядерною війною всьому світу,

– сказав Сергій Жирнов.

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