Каждый день об этом думают: могут российские силовики закончить "СВО", несмотря на волю Путина

Поговаривают, что внутри Кремля никогда не поддерживали идею полномасштабного вторжения России в Украину. Сейчас российские элиты ищут выход из той "ситуации", в которую их загнал Владимир Путин.

Мнения о том, что делать, у них с первого дня войны. Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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Происходит много процессов

Путин безумный и неадекватный. Он одержим неким синдромом задач, которые невозможно реализовать.

Вокруг Кремль груды придворной болтовни: кто куда переходит, кто с кем подружился. Называют Патрушева, Мишустина, нового министра энергетики – вот эти преемники, которые могут начать переговоры с Западом. Как сделать так, что мы не потеряли ни власть, ни жизнь,

– подчеркнул Гудков.

Эти дебаты идут каждый день, каждый час, каждую секунду в Кремле и вокруг него. Они также хотят как-то вылезти из этой ситуации, чтобы к чему-то вернуться и все стало более-менее понятно.

Как это сделать? У них есть только одна опция – "замочить" Путина в хорошем смысле этого слова. Подвинуть его, сместить, договорившись с Западом. Иного варианта у них нет. Время убегает. Сейчас им могут дать одни условия, сейчас украинцы начнут громить российскую армию – будут другие. А, возможно, вообще никаких,

– утверждает оппозиционер.

Поэтому сейчас они дергаются, истерят и думают, что делать с Владимиром Владимировичем. Варианты развития событий могут быть совершенно разные.

"Эти люди смотрят, анализируют, выжидают. Там многое идет. Председатель занят, как бы другого сожрать, и самому выжить. Это их основной мост жизни сейчас", – подытожил Геннадий Гудков.

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