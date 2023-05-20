Каждый день об этом думают: могут российские силовики закончить "СВО", несмотря на волю Путина
Поговаривают, что внутри Кремля никогда не поддерживали идею полномасштабного вторжения России в Украину. Сейчас российские элиты ищут выход из той "ситуации", в которую их загнал Владимир Путин.
Мнения о том, что делать, у них с первого дня войны. Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.
Интересно Там не одна кандидатура – Буданов о том, кто может заменить Путина
Происходит много процессов
Путин безумный и неадекватный. Он одержим неким синдромом задач, которые невозможно реализовать.
Вокруг Кремль груды придворной болтовни: кто куда переходит, кто с кем подружился. Называют Патрушева, Мишустина, нового министра энергетики – вот эти преемники, которые могут начать переговоры с Западом. Как сделать так, что мы не потеряли ни власть, ни жизнь,
– подчеркнул Гудков.
Эти дебаты идут каждый день, каждый час, каждую секунду в Кремле и вокруг него. Они также хотят как-то вылезти из этой ситуации, чтобы к чему-то вернуться и все стало более-менее понятно.
Как это сделать? У них есть только одна опция – "замочить" Путина в хорошем смысле этого слова. Подвинуть его, сместить, договорившись с Западом. Иного варианта у них нет. Время убегает. Сейчас им могут дать одни условия, сейчас украинцы начнут громить российскую армию – будут другие. А, возможно, вообще никаких,
– утверждает оппозиционер.
Поэтому сейчас они дергаются, истерят и думают, что делать с Владимиром Владимировичем. Варианты развития событий могут быть совершенно разные.
"Эти люди смотрят, анализируют, выжидают. Там многое идет. Председатель занят, как бы другого сожрать, и самому выжить. Это их основной мост жизни сейчас", – подытожил Геннадий Гудков.
Оппозиционер об удивительном заявлении Гудкова и вероятном смещении Путина: смотрите видео
Чего боится Путин
- У президента России Владимир Путина развилась паранойя. Как отметил глава ГУР МО Кирилл Буданов, у кремлевского диктатора существует множество страхов.
- Буданов подчеркнул, что российский лидер вообще не доверяет своему окружению. Путин опасается внутреннего переворота. "Он боится потерять силу, что также приведет к перевороту. Он боится, что его кто-то отравит", – отметил глава ГУР МО.
- По мнению экс-агента КГБ и службы внешней разведки России Сергея Жирнова, есть два человека, диктатор очень боящийся. Это – Си Цзиньпин и Реджеп Эрдоган.