Путин назвал решение о вторжении в Украину "спонтанным" и жалеет, что не начал раньше

Российский диктатор Владимир Путин жалуется, что Россия недостаточно подготовилась для войны с Украиной. Он цинично заявил, что вторжение начали из-за того, что "больше нельзя было ждать".

Российский диктатор безосновательно пугает своих граждан, что если Россия не напала бы на Украину в феврале 2022 года, ситуация якобы могла значительно ухудшиться. Об этом сообщают российские пропагандистские телеграмм-каналы, передает 24 Канал.

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Что заявил Путин

Путин в очередной раз вспомнил о Минских договоренностях и обвинил Украину в том, что якобы "Россию обманули". Российский диктатор также фантазирует, что Киев якобы заявляет о претензиях на какое-то оружие массового поражения.

Он добавил, что в течение восьми лет на востоке якобы по вине Украины продолжается "бойня" и уничтожение людей. Впрочем, почему-то не вспомнил, что именно Россия в 2014 году, нарушая нормы и принципы международного права, аннексировала Крым и оккупировала отдельные районы Донецкой и Луганской областей.