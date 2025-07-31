Санкции и дипломатическое давление не останавливают Кремль. Россия продолжает войну, рассчитывая на слабость Запада и поддержку со стороны Китая и Индии.

Владимира Путина может сдержать только сочетание западного оружия, сильного экономического давления и развитие оборонной промышленности в Украине. Такое мнение 24 Каналу высказал председатель Центра совместных действий Олег Рыбачук, отметив, что дипломатическим путем эту войну завершить невозможно.

Смотрите также "Путин испытывает Америку": дочь Келлога сделала резкое заявление на фоне массированной атаки по Украине

Почему Россия не боится санкций?

Несмотря на жесткую риторику США, в Москве демонстрируют пренебрежение к новым ограничениям. Кремль надеется, что Индия и Китай продолжат покупать нефть, а Европа ограничится громкими заявлениями.

Рыбачук отметил, что эффект от американских санкций может быть ограниченным, если не усилить давление одновременно на партнеров Кремля. По его словам, Индия уже демонстрирует готовность уменьшить объемы закупок нефти в России, что может повлечь потерю до 30% прибыли.

Не все так "радужно" для россиян, как они пытаются это представить,

– отметил глава Центра совместных действий.

Рыбачук также объяснил, что Китай оказывается под растущим давлением из-за поддержки России в войне. Европейский Союз связывает торговые отношения с позицией Пекина, а США уже пригрозили стопроцентными тарифами в случае дальнейшего сотрудничества с Кремлем.

США могут передать оружие Украине не напрямую?

На фоне ограниченного действия санкций ключевую роль в сдерживании России должна сыграть оборонная поддержка. По словам Рыбачука, администрация Трампа может не передавать оружие напрямую, но позволит его закупку европейцами, а часть этих систем попадет в Украину.

Трамп позволяет европейцам закупать новейшее американское оружие. Часть этого оружия, очевидно, будет попадать в Украину,

– пояснил глава Центра совместных действий.

Он отметил, что в таком формате исчезают предыдущие ограничения, ведь США не могут влиять на условия использования оружия, которое Украине передают другие страны. Это открывает новые возможности для укрепления оборонных возможностей в критический момент войны.

Украина готовится возобновить производство баллистики?

Российская агрессия требует не только импорта, но и восстановления оборонного потенциала внутри страны. Рыбачук отметил, что Украина имеет традицию в создании баллистического вооружения, и сейчас нужны инвестиции для масштабного производства.

Мы способны выпускать собственную баллистику. У нас сохранились возможности, мощности,

– отметил председатель Центра совместных действий.

Он добавил, что на фоне неспособности американского ВПК покрыть все потребности, европейские страны могут направлять средства на украинское производство. Это позволит укрепить оборонную автономность и компенсировать недостаток западных поставок.

Путина не остановят переговоры

Поиск компромиссов с Кремлем исчерпал себя. По словам Рыбачука, Путин действует намеренно и целенаправленно, продолжая уничтожение украинских городов даже на фоне международных заявлений.

Имеем дело с патологическим убийцей, который просто имеет параноидальную идею. Дипломатическим способом эту войну не закончить,

– подчеркнул председатель Центра совместных действий.

Он напомнил, что Трамп сам признал бесперспективность переговоров с Москвой и отказался от телефонных контактов с Путиным. Попытки России сымитировать диалог больше не работают, потому что продолжаются обстрелы мирных украинских городов. Именно поэтому, подытожил Рыбачук, Путина может остановить только сила в форме оружия, давления и преимущества на поле боя.