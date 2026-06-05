Путин ни разу не упомянул Украину в 40-минутном выступлении на форуме в Петербурге

Российский диктатор Владимир Путин 5 июня дал 40-минутное выступление на Петербургском международном экономическом форуме. При этом глава Кремля ни разу не упомянул об Украине или так называемой "СВО".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на трансляцию ПМЭФ.

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О чем говорил Путин во время выступления на ПМЭФ 5 июня?

Российский диктатор Владимир Путин во время 40-минутного выступления на форуме в Санкт-Петербурге 5 июня не отреагировал на открытое письмо Президента Украины Владимира Зеленского с призывом к личной встрече и прекращению огня, опубликованное накануне.

Вместо этого глава Кремля сосредоточился на критике западных стран. Путин обвинил "западные элиты" в провоцировании "мирового хаоса", заявил о якобы упадке европейской экономики и одновременно отметил "развитие российской экономики".

Кроме того, российский лидер отметил сотрудничество с Китаем и рассказал о развитии современных технологий в России.

Примечательно, что во время выступления не прозвучало не только слово "Украина", но и ни одного упоминания о так называемой "специальной военной операции". Это произошло на фоне недавних украинских ударов по Санкт-Петербургу, где как раз проходило мероприятие с участием Путина.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что для переговоров с Украиной не нужно прекращать бои на фронте, а лучше остановить войну полностью.

При этом во время разговора с журналистами Путин сказал, что его армия якобы захватила 2,44 миллиона квадратных километров территории Украины. Однако это ложь, ведь эта цифра как минимум вчетверо превышает всю территорию нашего государства.