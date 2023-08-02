Не способен анализировать и верит всему: какую ложь о войне до сих пор придумывают для Путина
Владимир Путин является некомпетентным человеком на должности президента России. У него отсутствует критическое мышление, и он верит докладам военного ведомства о вымышленных "успехах" россиян в Украине.
Об этом 24 Каналу сказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Кроме некомпетентности, проблема российского диктатора состоит в том, что он у власти уже 23 года и потерял чувство реальности.
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"Путин убежден, что все идет по плану, ведь ему докладывают лживую информацию о происходящем на поле боя. Например, мы знаем, что Украина с помощью систем Patriot сбила все "Кинжалы", которыми пытались атаковать Киев, но бункерному деду доложили противоположное", – отметил экс-сотрудник КГБ.
Также российскому президенту сообщили, о якобы уничтожении 412 украинских танков. Но ведь он не человек критического мышления, поэтому его вполне удовлетворяют такие сообщения военного ведомства, у которых нет никаких доказательств.
Путин потерял чувство реальности: смотрите видео
Как смеялись над Путином-президентом
Отсутствие соответствующих компетенций у Владимира Путина было настолько очевидным, что когда мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак узнал о его вероятном назначении на пост президента, – смеялся два часа.
"Потом еще четыре часа объяснял Борису Ельцину, почему этого не стоит делать, но так его и не убедил", – произнес Жирнов.
Он подчеркнул, что отсутствие соответствующего профессионального опыта и компетенций стали причиной того, что деятельность Путина на должности руководителя России провальна.
Перспективы Путина
- После мятежа Евгения Пригожина, кресло Путина зашаталось еще сильнее. Сейчас в России допрашивают до 13 генералов, в том числе и Сергея Суровикина, обвиняемого в отказе использовать свои полномочия для подавления "восстания" вагнеровцев. Однако за генералами, выступившими против диктатора, стояли его финансовые "друзья".
- Президент Владимир Зеленский сравнил российскую агрессию против Украины и войну в Сирии, к которой тоже причастна Россия. Глава Украины считает, что в Украине не может быть сирийский сценарий, потому что Владимир Путин не проживет столько лет.
- В интервью бразильскому изданию Владимир Зеленский предположил, что кремлевского диктатора уже не будет на этом свете через 30 лет, но, по его мнению, это может произойти уже через 10 лет, ведь Путин не выдержит гонки в войне и не сможет полностью оккупировать наше государство.